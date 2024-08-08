Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'de sabit tuttu - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'de sabit tuttu

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38\'de sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'de sabit tuttu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

08.08.2024 11:26
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'de sabit tuttu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın İdare Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılının üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Karahan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38'de sabit tutulduğunu belirterek, "2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Karahan, enflasyon tahminlerini değiştirmediğini belirterek, "2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmekle birlikte gerilediğin ifade eden Karahan, "Haziran'da başlayan dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'de sabit tuttu - Son Dakika

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