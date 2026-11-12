Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak açıkladı. Banka 2027 için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5 tahmininde bulundu. Tahminler, enflasyonun belirtilen dönemlerde bu seviyelerde gerçekleşmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini; yıl sonunda yüzde 29,5, 2027'de yüzde 21 ve 2028'de yüzde 13,5 oldu.
Kaynak: İHA
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