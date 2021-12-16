Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Merkez Bankası, kasım ayında politika faizini 100 baz puan düşürmüş, faizi yüzde 15'e çekmişti. Yılın son toplantısından da yeni bir faiz indirimi bekleniyor. 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.
Bloomberg anketinden de 100 baz puanlık indirim beklentisi çıktı. 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette medyan beklenti politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekilmesi yönünde.
Foreks anketinde bu ayki toplantıya ilişkin beklenti, faizin 100 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.
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