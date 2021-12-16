Üye Girişi
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! - Son Dakika

Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!

16.12.2021 12:18
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!

Merkez Bankası bugün yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Son 3 ayda 400 baz puan indirim yapan Merkez'in bugünkü toplantıda da indirime gitmesi bekleniyor. Ekonomistler Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimle, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekeceğini düşünüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

Merkez Bankası, kasım ayında politika faizini 100 baz puan düşürmüş, faizi yüzde 15'e çekmişti. Yılın son toplantısından da yeni bir faiz indirimi bekleniyor. 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

REUSTER ANKETİ

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg anketinden de 100 baz puanlık indirim beklentisi çıktı. 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette medyan beklenti politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekilmesi yönünde.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketinde bu ayki toplantıya ilişkin beklenti, faizin 100 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!

Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:18 Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
11:56 Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu
11:50 Tüm sezonların en yüksek rakamı! Trabzonspor sattığı forma ile kasasını doldurdu
11:39 Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı
11:38 Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
"Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış         
12:14
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 12:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement