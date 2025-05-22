Merkez\'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.

"TARİFE ADIMLARI KÜRESEL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI"

Tarife adımları küresel enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır. Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir. Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkıdır. Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.

"TALEP KOŞULLARININ ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ AZALDI"

İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azalmıştır. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz. 2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret etmektedir.

"KUR ETKİSİ GEÇMİŞE GÖRE DAHA SINIRLI"

Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Temel mal enflasyonu nisan ayında güçlenmiştir. Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir. Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir. Son yaşanan zirai don hadisesinden en çok etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payı yüzde 1,5 civarında.

Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor. Piyasa işleyişi içinde attığımız proaktif adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi. Alınan tedbirlerin etkisiyle finansal piyasalarda oynaklık azalmıştır. Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir. Portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı olmuştur.

"ENFLASYONUN 2027'DE YÜZDE 8'E GERİLEYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir. Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdüreceğimizi esas aldık. Enflasyonun 2025'te yüzde 24'e, 2026'da yüzde 12'ye ve 2027'de yüzde 8'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Politika tepkisiyle tahminler üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengelemiştir. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz."