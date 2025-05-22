Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24 - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

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Merkez\'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
22.05.2025 10:55
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Merkez\'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu yaptı. Karahan, Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini ve yüzde 24 olarak kaldığını duyururken 2026 tahminin de yüzde 12 olarak korunduğunu belirtti. Karahan "Enflasyonun 2027'de ise yüzde 8'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.

"TARİFE ADIMLARI KÜRESEL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI"

Tarife adımları küresel enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır. Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir. Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkıdır. Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.

"TALEP KOŞULLARININ ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ AZALDI"

İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azalmıştır. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz. 2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret etmektedir.

"KUR ETKİSİ GEÇMİŞE GÖRE DAHA SINIRLI"

Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Temel mal enflasyonu nisan ayında güçlenmiştir. Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir. Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir. Son yaşanan zirai don hadisesinden en çok etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payı yüzde 1,5 civarında.

Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor. Piyasa işleyişi içinde attığımız proaktif adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi. Alınan tedbirlerin etkisiyle finansal piyasalarda oynaklık azalmıştır. Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir. Portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı olmuştur.

"ENFLASYONUN 2027'DE YÜZDE 8'E GERİLEYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir. Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdüreceğimizi esas aldık. Enflasyonun 2025'te yüzde 24'e, 2026'da yüzde 12'ye ve 2027'de yüzde 8'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Politika tepkisiyle tahminler üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengelemiştir. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz."

Merkez\'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ankara21:
    Asgari ücretin zam olmayacak diyor 60 0 Yanıtla
  • ismail:
    yani diyorki asgarî ücrete temmuzda zam yaptirmayacaz 56 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    yalaninizi...... 46 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    cooook boş konuşan bir başkan var enflasyon %80 ondan bile haberiyok marketler zam yapmaya devam ediyor başkan bey günaydın artık uyan uyan 42 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    yalancın a,,,,,, 38 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Enflasyon %24olacak dıyor ama anket yapın kaç kişi inanacak 33 1 Yanıtla
  • 159756Sr:
    inandık merak etmeyin rahat olun 24 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    değişmedi değil değiştirilmedi desek daha doğru olur 22 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ülkenin durumu iyi bence her yer araba millet geziyor dolaşıyor sorun yok sorun olsa zaten millet sesini çıkarır herkes halinden mennun yani devam keeee. ama şu var devletimizin memur sayılarını azaltması lazım memurlardan sabahtan akşama kadar laylay lom olanlar var. Devlet daireleri tasarruf yapsa ülke düzelir 12 11 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    bu millete böyle başkan yakışır böyle devam 12 5 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    o sandık gelecek nasıl dalga geçilir millet gösterecek 6 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Çok komiksiniz 5 0 Yanıtla
  • alos :
    ENFLASYON NE DİYE SORSANIZ, PAZARDA MI SATILIYOR DİYECEK İNSANLAR İLE BU İŞ OLMAZ. 4 0 Yanıtla
  • alos :
    20 YILDIR ENFLASYONU TUTTURAMAYAN MERKEZ BANKASI BAŞKANLIRA VERECEĞİNİZ PARALARI BİRİKTİRSEYDİNİZ, BU GÜN ENFLASYON YÜZE 10 BİLE OLMAZDI. 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Koç:
    talimatla oranları belirleyen işçi,emekli ve tüm halkın ekmeğini çalan TÜİK var.istediğiniz oranı tutturursunuz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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