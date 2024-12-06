Merkezefendi Belediyesi Mama Üretim Makinelerini Türkiye'ye Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi Mama Üretim Makinelerini Türkiye'ye Yaygınlaştırıyor

Merkezefendi Belediyesi Mama Üretim Makinelerini Türkiye\'ye Yaygınlaştırıyor

Merkezefendi Belediyesi, ürettiği mama üretim makinelerini Afyonkarahisar Belediyesi'ne teslim etmek üzere yola çıkardı. Başkan Doğan, belediyecilik anlayışlarının doğaya ve hayvanlara destek olduğunu vurguladı.

06.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Merkezefendi Belediyesi tarafından üretilen mama üretim makineleri kullanılacağı 21. noktaya, Afyonkarahisar Belediyesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Başkan Doğan, "Hem doğaya hem de can dostlarımıza destek olmaya ve mama üreten makinelerimizi ülkemizin genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçedeki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi üretimini gerçekleştirdiği 'Mama Üretim Makineleri'ni, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere ulaştırıyor. Daha önce 20 belediyeye satışı gerçekleştirilen mama üreten makinelerinin yeni adresi Afyonkarahisar Belediyesi oldu. Ar-ge ve İnovasyon Merkezi'nde özenle hazırlanan makineler teslim edilmek üzere yola çıktı.

"Üreten ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Satışlardan elde edilen gelirler ile ilçeye katma değer sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üreten ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla, hem doğaya hem de can dostlarımıza destek olmaya ve mama üreten makinelerimizi ülkemizin genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça da ilçemize her alanda hizmet eden marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Belediyesi Mama Üretim Makinelerini Türkiye'ye Yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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