Merkezefendi Belediyesi Sevindik Mahallesi\'nde Toplu İftar Programı Düzenledi

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi'nde toplu iftar programını binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Doğan, "Ramazan'ın ruhunu, kardeşliği, barışı, mutluluğu ve huzuru ilçemizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.
Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını Sevindik Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ne kurdu. Gerçekleştirilen iftar programına binlerce Merkezefendili katılarak oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müziği ve semazen gösterisi sahnelendi. Sevindik Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen iftar programına Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, partililer, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.
İftar sofrası Gültepe Mahallesi'nde kurulacak
Sevindik Mahallesi'ndeki iftar programının ardından Merkezefendi Belediyesi, 14 Mart Perşembe (bugün) günü Gültepe Mahallesi Gültepe Pazar Yeri'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının maneviyatının yaşanacağı programda tasavvuf müziği ve semazen gösterisi sunulacak.
"Gönül soframızı kurmaya devam ediyoruz"
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendili hemşehrilerim hepiniz iftar programımıza hoş geldiniz. Ramazan ayının o maneviyatını, ruhunu ve gönül sofralarımızın ikincisini bugün Sevindik Mahallesi'nde kurduk. Ramazan ayınız mübarek olsun. Ne zaman Sevindik Mahallesi'ne gelsek bizi bağrınıza bastınız, hep yanımızda oldunuz. Ramazan'ın ruhu, kardeşliği, barışı, mutluluğu ve huzurunu ilçemizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.
"Ramazan birliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın günleridir"
Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Hepinizin Ramazan ayınızı kutluyorum. Ramazanlar birliğin, kardeşliğin, dostluğun ve paylaşmanın günleridir. Bu günlerde sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a gönül sofralarında Merkezefendili vatandaşları bir araya getirerek Ramazan ayının maneviyatını yaşattığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ
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