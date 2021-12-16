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Merkeziyetsiz borsa Pangolin Türkiye'de listelendi - Son Dakika

Merkeziyetsiz borsa Pangolin Türkiye'de listelendi

16.12.2021 12:36
Merkeziyetsiz borsa Pangolin Türkiye'de listelendi

Türkiye'deki kripto para piyasasının 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

Türkiye'deki kripto para piyasasının 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Son bir yıl içinde kripto parayla yapılan işlemler 11 kat arttı. Hızla büyüyen piyasada blok zincir Avalanche'ın (AVAX) ağındaki merkeziyetsiz borsa Pangolin'in, ICRYPEX tarafından listelendiği açıklandı. Kripto para borsası ICRYPEX, kullanıcıların yönetiminde söz sahibi olduğu Pangolin'deki tüm işlemler için Türkçe destek sunacağını duyurdu.

Türkiye'de 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen kripto para piyasasının yatırımcı tercihlerindeki değişime paralel olarak giderek büyüdüğünü belirten ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "31,5 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın 10. en büyük kripto para birimi olan Avalanche tokeni AVAX, Türk yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Popüler blok zincir ağının en önemli projelerinden Pangolin, merkeziyetsiz bir borsa türü olarak DeFi ekosistemine dinamizm getirdi. ICRYPEX olarak, C-Chain desteği bulunan tek Türk kripto para platformuyuz. C-Chain desteği ile kullanıcılar, Avalanche ağı üzerindeki tüm merkeziyetsiz finans uygulamalarına ICRYPEX üzerinden erişebilir durumda. Pangolin'de yapılmak istenen işlemler için de Türkçe kullanıcı desteği sunacağız" dedi.

"TARİHİN EN BÜYÜK TOKEN YAKIMI GERÇEKLEŞİYOR"

Konuya ve Pangolin coin listelemesine ilişkin değerlendirmede bulunan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Pangolin, tarihin en büyük DeFi Token yakımını gerçekleştirerek toplam arzının %57'sini yakıyor. Pangolin'in yerel token'ı olan PNG'nin arzı 538 milyon adet PNG Token'dan 230 milyon adet olacak şekilde yakılmış durumda. Pangolin'in V2 güncellemesi ile gerçekleşen bu yakım ile Pangolin yatırımcıları büyük bir fiyat hareketi de beklemekte. Türkiye'de ilk, dünyada 2. kez listelenen Pangolin'de işlem yapan kullanıcılar, platformun farklı işlevinden faydalanabilecek. Tüm işlevler için Pangolin'in ICRYPEX'e entegrasyonunu tamamladık. Böylelikle kullanıcılar, gelişmiş merkeziyetsiz finans işlemlerinin ilk adımlarını Türkçe platform üzerinden, Türkçe kullanıcı desteğiyle atabilecek. ICRYPEX olarak kullanıcılara uzmanlık gerektiren işlemler için de adeta kılavuzluk edeceğiz. Pangolin'in yakımı ile birlikte oluşan büyük ilgiden Türk kullanıcılarının da faydalanabilir durumda olması, erişebilmeleri için gerekli tüm Avalanche entegrasyonlarını gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

KULLANICILAR PANGOLİN'İN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Kullanıcıların Pangolin'in yönetim token'ı PNG'yi kullanarak platformun yönetiminde söz sahibi olduğunu belirten ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "PNG, Pangolin üzerinde alınan yönetim kararlarının gerçekleştirilmesinde bir araç işlevi görüyor. Kullanıcılar, sahip oldukları PNG'lerle Pangolin platformunun kaderini belirleyebilecek kararlarda söz sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, ICRYPEX cüzdanları üzerinden AVAX ve PNG'leri gönderebilecek, dilerlerse doğrudan ICRYPEX üzerinden bu kripto para birimlerini satın alabilecek. Diledikleri gibi C-Chain'i kullanarak kendi C-Chain uyumlu kripto para cüzdanlarına PNG'lerini ekleyebilecek, PNG Coin'leriyle işlem yapabilecek. Pangolin'in kaderinin kullanıcılar tarafından belirlenebilir oluşunun en büyük örneği ise, yüzde 57 oranında yakılacak olan toplam PNG arzının 1 milyon oy ile kabul edilmesi" şeklinde ifade etti.

DEĞERİNİ 2'YE KATLADI

Avalanche tokeni AVAX'ın geçtiğimiz ay piyasa değerini yüzde 35 artırarak ikiye katladığına dikkat çeken ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir olarak tasarlanan kripto para türleri arasında yer alan Avalanche, Ethereum'un egemenliğine meydan okuyacak bir teknolojiye sahip. Türk kullanıcılar Avalanche'ın düşük ağ ücretlerinden faydalanarak PNG yatırımının yanı sıra DeFi Takasları, Likidite Havuzuna Katılım, PNG Staking, Yield Farming gibi uzmanlık gerektiren merkeziyetsiz finans aksiyonlarını hızlı bir şekilde alabilecek" dedi.


Merkeziyetsiz borsa Pangolin Türkiye'de listelendi

Türkiye, Kripto, Borsa, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Merkeziyetsiz borsa Pangolin Türkiye'de listelendi - Son Dakika Ekonomi


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