Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını ve ihtisas organize sanayi bölgesi kurma konusunda vatandaşlara arazi edinme imkanı sağladıklarını belirtti. Seçer, Mersin'in Türkiye'nin en çok gelişen kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler sunma sorumlulukları olduğunu ifade etti. Ayrıca, seçim sonrası Metro Projesi'nin devam edeceğini ve tramvayın Mersin Üniversitesi'nden geçeceğini açıkladı.

21.03.2024 12:26  Güncelleme: 13:07
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektar alanı imara açtık. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma konusunda vatandaşlarımız arazi edinebilirler" dedi.

Mersin'de 'İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katılan Seçer, 5 yıllık görev süresi boyunca oda, vakıf, dernek temsilcileri ile sürekli iç içe olduklarını belirtti.

Mersin'de yakın zamanda depo, depolama, lojistik, küçük sanayi gibi iş yerleri için oluşan arsa sorununun ortadan kalkacağını belirten Seçer, "Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektar alanı imara açtık. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma konusunda vatandaşlarımız arazi edinebilirler. Bu önemli bir çalışmadır. Belediyede en netameli konular imardır. Bunu bu şekilde başarılı ve süratli yapmamızın, mümkün olan en hızlı şekilde yapmamızın temel sebebi sivil toplumla olan iletişimimiz ve her şeyi şeffaf yapmamızdır" ifadelerini kullandı.

"Mersin, Türkiye'nin en çok gelişen kentidir"

Türkiye'de en çok gelişen kentlerin başında Mersin'in geldiğini vurgulayan Seçer, kentin zengine de yoksula da ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Belediye olarak toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yönelik hizmetler sunma sorumlulukları olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti: "Kentin kuruluş nedeni coğrafyasıdır. Liman kenti, ticaret kenti oldu, hızla büyüdü gitti. Nüfus artışı ve refah düzeyinin artması beraberinde sorunları da getiriyor. Refah artıyor, lüks arabalar piyasaya giriyor, daha konforlu bir yolda seyahat etme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Gelir düzeyi iyi insanları da memnun edecek hizmetleri yapma zorunluluğunuz var, gelir düzeyi düşük olanları da. Yapacağınız muazzam bir bulvar, güzel bir sahil, gelir düzeyi düşük mahallede yaşayan insanların gündemi değildir. Onların gündemi de 5 liraya verdiğiniz ekmek, 10 liraya verdiğiniz üç kap yemektir."

"Seçim sonrası Metro Projesi devam edecek"

Toplu taşıma hizmetleri noktasında büyük destekleri olduğunun altını çizen Seçer, yolcu maliyetlerinin yüzde 75'inin belediye tarafından karşılandığını belirtti. Toplu taşımada özellikle öğrenciler için ücretlerin Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu belirten Seçer, Büyükşehire kazandırılan 272 CNG'li otobüs ile hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü söyledi. Metro Projesi kapsamında olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Seçer, "Seçim sonrası Metro Projesi devam edecek. GMK'nın üstünden hafif raylı sistemi götürdüğünüz zaman olmuyor. Alttan gideceksiniz, paraya kıyacaksınız ya da hiç yapmayacaksınız. Biz paraya kıymayı tercih ettik" diye konuştu.

"Tramvay Mersin Üniversitesi'nden geçecek"

Metro ve tramvay gibi projelerin Mersin için önemli yatırımlar olduğunu aktaran Seçer, tramvay güzergahlarından birinin Mersin Üniversitesi olduğunu belirtti. Planlanan hat hakkında bilgi veren Seçer "Fuar alanı, 34. Cadde, Üniversite Hastanesi, Üniversite Caddesi ve Mersin Üniversitesi'nden geçiyor. Dünyada üniversitenin içinden geçen ilk tramvay Mersin Üniversitesi'nde olacak" dedi.

Mersin'de Metro ve tramvay, Tarsus'ta da tramvay projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Seçer, ulaşım ağına verdikleri önemi dile getirerek, yaptıkları 'Ulaşım Master Planı'nda metro ve tramvay projelerinin de yer aldığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını açıkladı - Son Dakika

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