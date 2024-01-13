 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş İnsanlarına Vizyonlu Yöneticilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş İnsanlarına Vizyonlu Yöneticilerin Önemini Vurguladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESİAD tarafından düzenlenen '13. Yılın İş İnsanları Ödül Töreni'ne katılarak, vizyonlu yöneticilerin ve iş insanlarının uluslararası piyasalarda rekabet etmenin önemine değindi. Seçer, Mersin'in sürekli gelişen, üreten ve zengin bir kent olduğunu vurgulayarak, iş insanlarının ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş İnsanlarına Vizyonlu Yöneticilerin Önemini Vurguladı
13.01.2024 - 10:46,
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Vizyonlu yöneticilerle yönetilmek zorundayız. Vizyonlu iş insanlarının uluslararası piyasalarda rekabet ettiği, emek verdiği, mesai harcadığı bir toplum ve ülke olmak zorundayız. Yerinizde durduğunuz anda geride kalıyorsunuz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESİAD tarafından düzenlenen '13. Yılın İş İnsanları Ödül Töreni'ne katıldı. İş insanlarının ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sunduğundan söz eden Başkan Seçer, Mersin'in sürekli gelişen, üreten ve zengin bir kent olduğuna dikkat çekti. Törende Başkan Seçer'e ayrıca 'Yılın Sosyal Belediyecilik Ödülü' takdim edildi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, MESİAD Başkanı Hasan Engin, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve kent protokolü katıldı.

"Mersin Türkiye'nin bir özeti"

Törende konuşan Başkan Vahap Seçer, MESİAD'ın değerlendirmeler sonucu kendisini ödüle layık görmesini mutlulukla karşıladığını söyledi. 2024 seçimlerinde yeniden başkanlığa aday olduğunu hatırlatan Seçer, "Mersin Türkiye'nin bir özeti. Uzun yıllardır yeni bir istikbal arayışıyla bölgeye doğudan, batıdan, kuzeyden, Anadolu'dan gelen insanlarımızın oluşturduğu enerji yüklü, daima fırsatlar sunan, imkanlarını, bereketli topraklarını, güzel iklimini, güzel lokasyonunu ve dönüştürülebilecek ne imkanı varsa kentte yaşayanların emrine amade eden bir kentte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Resmi rakamlara göre 2 milyon ancak resmi olmayan rakamlara göre ise 2,5 milyon insanın Mersin'de yaşadığını belirten Seçer, "Muazzam bir enerjisi var, sürekli gelişiyor, üretiyor, zengin bir kent. Vergi rekortmenleri arasında bir kent olduğundan bahsedildi. Demek ki burada ticaret var, ondan kaynaklı vergi var. Değişik vergi kalemlerinin yüksek tahsilatının olduğu bir bölge ve bu da bize yatırım olarak yansıyor. En azından belediyelerimiz genel bütçe payından, vergi gelirlerinden kendini yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

"Vizyonlu yöneticilerle yönetilmek zorundayız"

Yenilikler peşinde koştuğuna dikkat çeken Seçer, "Vizyonlu yöneticilerle yönetilmek zorundayız. Vizyonlu iş insanlarının uluslararası piyasalarda rekabet ettiği, emek verdiği, mesai harcadığı bir toplum ve ülke olmak zorundayız. Yerinizde durduğunuz anda geride kalıyorsunuz" diye konuştu. Kent yönetiminin de benzer olduğunu söyleyen Seçer, "5 yıllık görev süremizde mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Kamu yönetimi ve özellikle belediyecilik 2 temel halka üzerinde şekillenir. Kaliteli insan kaynağı ve güçlü bir finansal yapı. Bu ikisini bulduğunuz zaman vizyon da ortaya koyabiliyorsanız, üreten bir aklınız, gelişen ve geliştiren bir ferasetiniz varsa o kent sizden çok şeyler kazanır. Biz bu anlayışla 5 yılımızı tamamladık" sözlerine yer verdi.

"İstişare ettiğimiz her konuda ortaklaşıyorsak başarılı olduk"

Sivil toplumun gücünün önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Bütün sivil toplum örgütleri kendince güçlüdür. Değişik alanlarda herkesin bu ülkeye katkısı büyüktür. Herkesle istişare ettik, herkesin fikirlerini aldık. İstişare ettiğimiz, müzakere ettiğimiz her konuda eğer kararımızda ortaklaşıyorsak bu işte başarılı olduk. Bugüne kadar olduğu gibi de bundan sonra da böyle devam edeceğiz" dedi.

"Kentsel dönüşüm ve ulaşım ilimizin acil sorunlarından biridir"

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise deneyimi, bilgi birikimi ve enerjisiyle MESİAD'ın işsizliği azalttığını ve üretimi hızlandırıcı projeler ürettiğini söyleyerek, "Ekonomide güven ve istikrarın sağlanması, sermayenin yatırımlara ve üretime dönüşmesi için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. MESİAD bu bağlamda çalışmalarında ekonomi ile demokrasi arasında etkileşimin önemini vurgulamaktadır. MESİAD, Çukurova bölgesinin ve ülkemizin kalkınması için hız kesmeden projeler üretmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli limanlarından birine sahip olan Mersin'de bitirilmesi gereken projelerin hayata geçirilmesiyle, bölge ekonomisinin gelişmesinin hızlanacağına dikkat çeken Engin, "Özellikle yaşadığımız büyük felaket sonrası Mersin'in çok önemli bir toplanma merkezi olduğunu hepimiz gördük. Barınma, altyapı, ulaşım gibi konularda devletimizin desteğini beklemektedir. Ekonomik açıdan başarılı olmanın temel ilkesi birlikte ve birbirini destekleyerek hareket etmektir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Sivil Toplum, Yerel yönetim, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş İnsanlarına Vizyonlu Yöneticilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş İnsanlarına Vizyonlu Yöneticilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement