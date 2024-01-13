Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş İnsanlarına Vizyonlu Yöneticilerin Önemini Vurguladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Vizyonlu yöneticilerle yönetilmek zorundayız. Vizyonlu iş insanlarının uluslararası piyasalarda rekabet ettiği, emek verdiği, mesai harcadığı bir toplum ve ülke olmak zorundayız. Yerinizde durduğunuz anda geride kalıyorsunuz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESİAD tarafından düzenlenen '13. Yılın İş İnsanları Ödül Töreni'ne katıldı. İş insanlarının ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sunduğundan söz eden Başkan Seçer, Mersin'in sürekli gelişen, üreten ve zengin bir kent olduğuna dikkat çekti. Törende Başkan Seçer'e ayrıca 'Yılın Sosyal Belediyecilik Ödülü' takdim edildi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, MESİAD Başkanı Hasan Engin, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve kent protokolü katıldı.

"Mersin Türkiye'nin bir özeti"

Törende konuşan Başkan Vahap Seçer, MESİAD'ın değerlendirmeler sonucu kendisini ödüle layık görmesini mutlulukla karşıladığını söyledi. 2024 seçimlerinde yeniden başkanlığa aday olduğunu hatırlatan Seçer, "Mersin Türkiye'nin bir özeti. Uzun yıllardır yeni bir istikbal arayışıyla bölgeye doğudan, batıdan, kuzeyden, Anadolu'dan gelen insanlarımızın oluşturduğu enerji yüklü, daima fırsatlar sunan, imkanlarını, bereketli topraklarını, güzel iklimini, güzel lokasyonunu ve dönüştürülebilecek ne imkanı varsa kentte yaşayanların emrine amade eden bir kentte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Resmi rakamlara göre 2 milyon ancak resmi olmayan rakamlara göre ise 2,5 milyon insanın Mersin'de yaşadığını belirten Seçer, "Muazzam bir enerjisi var, sürekli gelişiyor, üretiyor, zengin bir kent. Vergi rekortmenleri arasında bir kent olduğundan bahsedildi. Demek ki burada ticaret var, ondan kaynaklı vergi var. Değişik vergi kalemlerinin yüksek tahsilatının olduğu bir bölge ve bu da bize yatırım olarak yansıyor. En azından belediyelerimiz genel bütçe payından, vergi gelirlerinden kendini yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

"Vizyonlu yöneticilerle yönetilmek zorundayız"

Yenilikler peşinde koştuğuna dikkat çeken Seçer, "Vizyonlu yöneticilerle yönetilmek zorundayız. Vizyonlu iş insanlarının uluslararası piyasalarda rekabet ettiği, emek verdiği, mesai harcadığı bir toplum ve ülke olmak zorundayız. Yerinizde durduğunuz anda geride kalıyorsunuz" diye konuştu. Kent yönetiminin de benzer olduğunu söyleyen Seçer, "5 yıllık görev süremizde mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Kamu yönetimi ve özellikle belediyecilik 2 temel halka üzerinde şekillenir. Kaliteli insan kaynağı ve güçlü bir finansal yapı. Bu ikisini bulduğunuz zaman vizyon da ortaya koyabiliyorsanız, üreten bir aklınız, gelişen ve geliştiren bir ferasetiniz varsa o kent sizden çok şeyler kazanır. Biz bu anlayışla 5 yılımızı tamamladık" sözlerine yer verdi.

"İstişare ettiğimiz her konuda ortaklaşıyorsak başarılı olduk"

Sivil toplumun gücünün önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Bütün sivil toplum örgütleri kendince güçlüdür. Değişik alanlarda herkesin bu ülkeye katkısı büyüktür. Herkesle istişare ettik, herkesin fikirlerini aldık. İstişare ettiğimiz, müzakere ettiğimiz her konuda eğer kararımızda ortaklaşıyorsak bu işte başarılı olduk. Bugüne kadar olduğu gibi de bundan sonra da böyle devam edeceğiz" dedi.

"Kentsel dönüşüm ve ulaşım ilimizin acil sorunlarından biridir"

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise deneyimi, bilgi birikimi ve enerjisiyle MESİAD'ın işsizliği azalttığını ve üretimi hızlandırıcı projeler ürettiğini söyleyerek, "Ekonomide güven ve istikrarın sağlanması, sermayenin yatırımlara ve üretime dönüşmesi için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. MESİAD bu bağlamda çalışmalarında ekonomi ile demokrasi arasında etkileşimin önemini vurgulamaktadır. MESİAD, Çukurova bölgesinin ve ülkemizin kalkınması için hız kesmeden projeler üretmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli limanlarından birine sahip olan Mersin'de bitirilmesi gereken projelerin hayata geçirilmesiyle, bölge ekonomisinin gelişmesinin hızlanacağına dikkat çeken Engin, "Özellikle yaşadığımız büyük felaket sonrası Mersin'in çok önemli bir toplanma merkezi olduğunu hepimiz gördük. Barınma, altyapı, ulaşım gibi konularda devletimizin desteğini beklemektedir. Ekonomik açıdan başarılı olmanın temel ilkesi birlikte ve birbirini destekleyerek hareket etmektir" diye konuştu. - MERSİN