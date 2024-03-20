Mersin Büyükşehir Belediyesi, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile İşbirliği Yapıyor

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile güzel bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, "Projenin özellikle ilk 2 yılı hayvanlarımızın tamamını birlik aracılığı ile üreticilerden aldık. Proje ile beraber 300 işletme kazandırmış olduk. Yani 7 bin 500 baş damızlık koyun ve keçi bölgenin hayvancılık popülasyonuna dahil oldu. Bunun bir yerel yönetim ölçeğinde yapılan ve sonuç alıcı güzel bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

Seçer, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Başkan Seçer, birlik üyelerinden önemli anlamda yararlandıklarını ve bu ilişkinin devam etmesini umut ettiğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak konargöçer Yörük üreticileri ilgilendiren, özellikle yaz aylarında dağ konakladıklarında, orada işlerine yarayacak bazı alet ve ekipman ihtiyaçlarında hibe desteği sağladıklarını hatırlatan Başkan Seçer, "Güneş paneli konusunda iyi bir başlangıç yaptık. İlk yıl 360 aileye, yüzde 50 hibeli dağıtmıştık. Yine bu yıl da 400 aileye dağıtacağız. Önümüzdeki dönem programlarını hem güneş paneli açısından kapasite arttırabiliriz, hem öneriler çerçevesinde yeni projeler de yapabiliriz. Tarımın her alanında, hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde sonuç alıcı projelere sıcak bakar, bütçe ayırırız. Yeter ki yaptığımız işin bir karşılığı, bir geri dönüşü, bir yararı olsun" diye konuştu.

"Buradaki temel amaç insanlara sürekli üretimi öğretmek"

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin örnek proje olarak değerlendirilebileceğini dile getiren Seçer, "Bence çok önemli bir proje. Birçok belediyenin örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki temel amaç insanlara sürekli üretimi öğretmek, rızıklarını bir yardımla değil de kendi alın terleri ile kazanmasının yolunu açmak, onlara vesile olmak" ifadelerini kullandı. Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin üretime katkı sunan yönüyle ekonomik, kaliteli hayvan ırkı yetiştirilmesiyle hayvancılık açısından faydaları olduğunu ayrıca iş sahibi olmayan insanlara iş fırsatı sunmasıyla sosyal yönü de olduğunu belirterek, "Burada amaç sadece para değil. Adamın eli iş tutuyor. Çalışkan, düzgün, sermayesi yok. Al diyorsun sana bir fırsat. Bunun birkaç yönü var. Biri ekonomik, yani üretim. Biri hayvancılık. Irk olarak daha kaliteli popülasyon artıyor. Bu proje birkaç şeye birden dokunuyor. Bu ve benzer projelerin yaygınlaşması lazım" ifadelerine yer verdi.

"Grup yollarında muazzam bir devrim yaptığımızı söyleyebilirim"

Kırsal mahallelere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Seçer, "Yol konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2014'ten bu yana, görev ve yetki alanları içerisinde, yani idari sınırların belediye sınırları olduğu son 10 yılın en önemli atağının bu son 3-4 yılda yapıldığını söyleyebilirim. Son 3 yıl bize ait olan ilçe merkezlerinin köylere ulaşımını sağlayan grup yollarında muazzam bir devrim yaptığımızı söyleyebilirim. Özellikle Yörüklerin yaz ve sonbahar dönemindeki göç yollarını, bunların birçoğu da bizim görev alanımız olmamasına rağmen sırf o insanların o üretimi için, 'o çabayı gösteren insanlara destek olalım' diye o yolları dahi yaptık. Bu konuda da ikinci 5 yılda da aynı anlayışla çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Üretim yapan herkes Büyükşehirden destek alıyor"

Belediyenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini kaydeden Seçer, "Arıcılar da küçük çapta balıkçılık yapanlar da seracılar da besiciler de bizden destek alıyor. Fide fidan desteği de sulama borusu desteği de alıyor vatandaş. Herkes destek alıyor. Esas olan desteklerin yerine gitmesi. İnsan fıtratıdır kolay elde ettiğimiz bir şeyin değerini bilmeyiz. Hibe sistemini, yani belli bir miktarda bizim karşılamamız belli miktarda üreticinin bunu karşılaması işin değeri açısından bence yarar sağlıyor" dedi.

"Tarımsal Güneş Enerji Santrali projesi bu yıl başlıyor"

Tarımsal Güneş Enerji Santrali (GES) için de çalışmalarının sürdüğünü aktaran Seçer, "Sulama kooperatiflerinin güneş enerji santrali taleplerinin bir miktarını biz karşılayacağız. Sadece sulama borusu desteğine ayırdığımız bütçe 65 milyon lira. Her yıl 100 kilometre sulama borusu desteği veriyoruz. Aslında bu çok önemli ve birçok bölgeye örnek olacak bir proje" sözlerine yer verdi. - MERSİN