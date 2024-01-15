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Mersin Büyükşehir Belediyesi Destekli Sabun Üreticisi Markasını Ülkelere Tanıtıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Destekli Sabun Üreticisi Markasını Ülkelere Tanıtıyor

Mersin'de pandemi döneminde evinde hobi olarak üretime başladığı sabunları arkadaşlarının tavsiyesi büyükşehir belediyesinin desteği ile satmaya başlayan Tülin Evren, markasını farklı iller ile ülkelere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor. Evren, belediyenin stantlarında yer alarak bir marka haline gelmiş ve Mersin Trafik Park'ta da satış yapmaya başlamıştır. Doğal ve kimyasal katkı maddesi içermeyen sabunlarıyla müşterilerin memnuniyetini kazanan Evren, belediyenin desteklerinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Destekli Sabun Üreticisi Markasını Ülkelere Tanıtıyor
15.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 12:02
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Mersin'de pandemi döneminde evinde hobi olarak üretime başladığı sabunları arkadaşlarının tavsiyesi büyükşehir belediyesinin desteği ile satmaya başlayan Tülin Evren, markasını farklı iller ile ülkelere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle farklı illere ve yurt dışına ürünlerini pazarlayan doğal sabun üreticisi Tülin Evren, evinde hobi olarak başladığı üretim hikayesinin yolculuğunu anlattı. Hobi olarak başladığı işi önce kazanca çeviren, ardından da belediyenin stantlarında yer alarak bir marka haline getiren Tülin Evren, belediye stantlarından festivallere birçok organizasyonunda satış yaparak markasını dünyanın farklı ülkelerine dahi tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor. Belediyenin birçok organizasyonunda stant açarak kazanç sağlayan Evren'in son adresi, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Mersin Trafik Park oldu.

"Ticaret benim hiç aklımda yoktu"

Pandemi sürecinde evinde sabun üretimine başladığını kaydeden Evren, online olarak sabun üretimi eğitimi aldığını ve ardından da uygulamalı olarak aldığı eğitimlerle üretim yolculuğunda profesyonel bir adım attığını anlattı.

İlk başlarda hobi olarak üretim yaptığını ancak sonrasında yakın çevresinin desteği ile satışa başladığını belirten Evren, "Kullananlar çok memnun kaldı. İçeriği tamamen doğal, kimyasal katkı maddesi yok, renklerinde bile bitki kökleri ve gıda boyaları kullandım. Tamamen doğal. Saça ve cilde faydalı. Ticaret benim hiç aklımda yoktu. Yakın arkadaşlarımın 'bunu hayata geçirmen, satman lazım, herkese tanıtman lazım' demesiyle ufak ufak satış başladı. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yolumuz kesişti. Büyükşehir üretici kadınlara büyük destek oluyor. Ardından belediyenin üretici kadın stantlarında yer almaya başladım. Mersin'de sahilde, Tarsus'ta, ilçelerde stantlar kurulmaya başlandı. Onlara katılmaya başladım. Bu şekilde yavaş yavaş ismimi duyurmaya başladım" dedi.

"Benim için bir dönüm noktası oldu"

Türkiye'nin farklı illerinde müşterileri olduğunu daha sonrasında ise yurt dışına açıldığını söyleyen Evren, kullanan herkesin çok memnun kaldığını ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ifade ederek, yoğun talep olduğunu ve satışların çok iyi gittiğini vurguladı. Belediye ile tanışmanın kendisi için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Evren, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem maddi hem de manevi anlamda büyük katkısı oldu bana. Getirisi de çok güzel oldu. Tarsus'ta ve Mersin'de yapılan festivallere katılıyorum. Uluslararası Tarsus Festivali'ne de katıldım. Bu yıl Şahmeran yılıydı. Bu sene ona da katıldım. Güzel geçti, sonuçları güzel, memnunum" diye konuştu.

Büyükşehir belediyesinin kadınları desteklemesinin gurur verici olduğundan söz eden Evren, "Benim gibi o kadar çok kadın var ki. Bir şekilde kendini belki gösteremeyen, hala evinde üreten. Belediyenin katkılarıyla evinde üretmeyi bırakıp atölyelere geçen çevremde arkadaşlarım var, onlar adına ben çok mutluyum, çok güzel ve gurur verici" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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