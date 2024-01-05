Mersin Büyükşehir Belediyesi, \'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim\' projesinin 4. yılını tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce başlattığı ve ailelerin doğduğu yerde doymasını sağlayan 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, 4. yılını tamamladı. 4 yılda 240 yetiştiriciye binlerce küçükbaş hayvan verilirken, projenin 3. yılında 556, 4. yılında ise bin 212 küçükbaş hayvanı, daha önce destek verilen üreticilerden temin edildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve 4. yılını tamamlayan proje sayesinde, binlerce küçükbaş hayvan 240 üreticiye ulaştı. İlçe ilçe yapılan dağıtımlar sayesinde ailelerin geçinmesi sağlanırken, hayvan popülasyonunun artmasına da katkı sunuluyor. Küçükbaş hayvanlarla birlikte yem ve aşı desteği de sunan Büyükşehir Belediyesinin bu projesi sayesinde, yüzlerce aile köyünü ve hayvancılığı terk etmekten vazgeçti.

O ailelerden biri de Nacarlı Mahallesi'nde yaşayan Zıvdır ailesiyken, diğeri Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Erdem ailesi oldu. İki aile de başkalarının hayvanlarına bakarak geçimini sağlıyordu. Şimdiyse her 2 ailenin, Büyükşehir Belediyesi sayesinde kendi sürüsü oldu. Aldıkları hayvanların yavrularını vererek hem projenin sürmesini hem de başka ailelerin sürülerini kurmasına destek olan üreticiler, vesile olmaktan son derece mutlu.

"Projemizin 4. yılını tamamladık"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Dilek Tüney Bebek, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin 4. yılını tamamladıklarını söyleyerek, "Projemiz çerçevesinde 3. yılda 556 baş, 4. yılda bin 212 baş damızlık hayvanı, kendi yetiştiricilerimizin ürettiği damızlıklardan temin ettik. Projemizin 5. yılında dağıtacağımız bin 500 hayvanın tamamını ise kendi yetiştiricilerimizin ürettiği damızlık hayvanlardan toplamayı planlıyoruz" dedi.

"Önceden başkasının hayvanlarına bakıyorduk, şimdi kendi hayvanlarımıza bakıyoruz"

Nacarlı Mahallesi'nde yaşayan ve küçükbaş hayvan desteğinden faydalanan Zeynep Zıvdır, 3 yıldır hayvanlarına sevgiyle bakıyor. Büyükşehir Belediyesinden hayvanları almadan önce, başkalarının koyunlarına bakarak geçimlerini sağladıklarını belirten Zıvdır, "Durumumuz yoktu. Eşimi işten çıkarmışlardı. İş bulamadı, sonra birinin yanında çobanlığa başladı. Büyükşehir Belediyemizin bu projesini duyunca biz de alalım dedik. Önceden başkasının hayvanlarına bakıyorduk, şimdi kendi hayvanlarımıza bakmaya başladık" diye konuştu.

"Kuzularımız büyüyor, yetiştiriyoruz"

Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan Kübra Ender de Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bir diğer yetiştirici. Eşiyle birlikte 2 çocuğuna ve 'çocuğum gibi oldular' dediği koyunlarına bakan Ender, tüm gününü onlarla geçiriyor. Kübra Ender, projede ilk hayvan alan üreticilerden. Daha önce başkasına ait koyunlara baktıklarını söyleyen Ender, "Önce de koyun bakıyorduk, ama bizim değildi. Eşim başkasının koyunlarına bakıyordu. Geçimimizi o şekilde sağlıyorduk. Şu an yine koyunculuğa devam ediyoruz. 4 yıl önce 25 tane koyun aldık. İlk sene 10, ikinci sene 10, üçüncü sene 5 tane olmak üzere toplamda 25 koyunu vereceğiz Büyükşehir Belediyemize. Kuzularımız büyüyor, yetiştiriyoruz. Kışın doğuran hayvanlar yazın büyüyor. Onları satıyor ve geçimimizi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi sayesinde sürümüz büyüdü"

Proje çerçevesinde doğan yavruların bir kısmını veren Ender, "İnsan koyunlarıyla duygusal bağ kuruyor. Yetiştirip satmak biraz zor geliyor. Verince üzülüyoruz" diye konuştu. "Biz bu sürüye ailece bakıyoruz" diyen Kübra Ender, "Eşim koyunları gütmeye gittikten sonra, ben buradaki işlere bakıyorum. Hayvanların suyu, yemi, yoncasını veriyorum. Bunlar çocuklarımıza geçim kaynağı. Benim kızım Meryem koyunları çok seviyor. Onlara isim takıyor. Aralarından çıkmak istemiyor" dedi. - MERSİN