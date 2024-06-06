Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Halindeki Denetimler Vergiyi Arttırdı

Ekonomi

Mersin'in Mut ilçesinde Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Halinde yapılan denetimler devlete ödenmesi gereken vergiyi arttırdı diyen Hal Başkanı Zeki Cüce, denetimlerin arttırılmasını istedi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Halinde kaçak alım satımları önlemek amaçla yapılan denetimler meyvesini vermeye başladı. Devlete ödenmesi gereken vergi konusunda yararlı olan denetimlerin daha sık yapılması istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Zeki Cüce, "Ticaret Bakanlığımızdan gelmiş olan denetleyiciler haldeki komisyoncuları denetledi. Bu denetleme esnasında kaydı olmayan çiftçilerimiz çiftçi kayıtlarını yaptırdı. Bu çiftçiler için çok güzel oldu. Satmış oldukları malları çiftçi kayıtları olduğu için müstahsil makbuzları düzenlendi. Komisyonculardan müstahsil makbuzlarını isteme hakkına sahip oldular. Daha önceleri bunu çiftçi bilmiyordu. Aynı zamanda çiftçi bunu öğrenmiş oldu. Dışardaki kayıt dışı da bir nebze önlenmiş oldu. Ama daha çok denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Cüce, "Kayısı piyasasının düşmesinin sebebi, Halde kayısı 25 lira dışarıda 20 ile 21 lira. Tabi orda kaçak tüccarlar beğendiği kayısıyı alıyor beğenmediği kayısıyı almıyor. Kaçak alımı yapanların beğenmediği kayısılar hale geliyor. Gelen kayısılar kaliteli olmayınca fiyatlarda düşme sebebi meydana geliyor. Onun için Bakanlığımızdan ricamız bu denetimleri arttırması gerekiyor "diye konuştu.

Komisyoncuların bazılarının çiftçilerin parasını geç ödediği yönünde şikayetler olduğuna dikkat çeken Cüce, şöyle deva etti:

"Bu konuda çiftçimiz haklı ama komisyoncudan kayısıyı alan tüccar komisyona parasını geç ödeme yapıyor. Bu da çiftçilerin parasının ödenmesini geciktiriyor. Bu yüzden üretici bu halden kaçıyor ve kaçak alımı yapan tüccarlara yöneliyor. Sadece haldeki komisyoncular değil kaçak alımı yapan tüccarlarında denetim yapılması halinde devlete vergi ödemesi artar. Yapılan denetimlerle kayıt dışılar kayıt altına alındı. Çiftçi şuanda hakkını hukukunu öğrendi" diyerek sözlerini bitirdi. - MERSİN