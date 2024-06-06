Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali'nin Genişletilmesi İçin Destek İstendi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali'nin Genişletilmesi İçin Destek İstendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Zeki Cüce, yeni hal yapılması için Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek istedi. Başkan Vahap Seçer ise, müracaatın yapıldığını ancak beklediklerini belirtti.

06.06.2024 10:32
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Zeki Cüce, Mut Sebze ve Toptancı Hali'nin artık ilçeye yetersiz geldiğini belirterek, yeni hal yapılması için Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek istedi. Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ise, "Müracaatımızı yaptık 2 yıldır bekliyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Zeki Cüce yaptığı açıklamada, "Çiftçinin hale gelmek istememesinin bir sebebi halk kompleksinin yetersiz olması. İnsanlar geliyor öğle vakti sıcakta halin içine giremiyor. Sıkışıklık var, hal yetersiz toz duman içerisinde. Yani kayısıyı en çabuk öldüren şeylerden biri yağmur biri de tozdur. Bu tozu burada alıyor kayısı varacağı yere kadar ambalaj yapıldığı zaman çöküyor. Bu halin bir an önce genişleyip dışarıdaki esnafın da hal içerisine gelmesini sağlarız. Güzel bir tesis olursa burada daha verimli bir ticaretin olacağını tahmin ediyorum. Hal kapasitesi yetersiz genişletilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Halde komisyoncunun yıllık 20 bin kasa kayısı kaybı olduğuna dikkat çeken Cüce şöyle devam etti:

"Burada sandık saklama alanı yok. Bu sandıklar halin boş arazisine yığılıyor. Arazide kimin götürdüğü de belli değil. Bir nevi kayıt altına alıyoruz, kapıda bekçimiz var ama takip edemiyorsunuz. Çünkü kapalı bir alanda sandık yeri yok. Halin genişlemesi için hükümetin ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin devreye girmesi gerekir."

Başkan Seçer ise, "Müracaatımızı yaptık 2 yıldır bekliyoruz. Mut'un en temel beklentilerinden bir olan hali düzene sokmamızı istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisinde de bu soruyu bana yönelttiler. Meclis üyelerim hay hay ama herkes taşın altına elini koysun. Sıkışan, bekleyen, tıkanan işlerimizin çözümüne katkı sunsunlar. Ortak paydamız Mersin'dir. Mersin'in olduğu noktada siyaseti bırakalım, particiliği bırakalım beraber olalım. Sizlerin de hiç olmasa şikayeti bitsin benim de halkın karşısına çıktığım zaman mahcubiyetim bitsin" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali'nin Genişletilmesi İçin Destek İstendi - Son Dakika
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