Üye Girişi
Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği

21.11.2021 11:11
Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Badem fidanı dağıtımı projesi' kapsamında Aydıncık, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerinde, 64 mahallede 169'u kadın üretici olmak üzere 511 üreticiye toplam 16 bin 373 badem fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Badem fidanı dağıtımı projesi' kapsamında Aydıncık, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerinde, 64 mahallede 169'u kadın üretici olmak üzere 511 üreticiye toplam 16 bin 373 badem fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen proje ile Aydıncık, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerindeki 500 ile bin 200 metre rakım aralığındaki tarım alanları üzerinde maksimum düzeyde fayda sağlanması hedeflenirken, badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak bölgede meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, dört ilçedeki 64 mahallede 169'u kadın üretici olmak üzere toplam 511 üreticiye 16 bin 373 adet badem fidanı dağıtıldı.

"Bölgeye özgü projeler üretmeye devam ediyoruz"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, pandeminin, tarımın önemini daha çok ortaya çıkardığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bunun farkındayız ve bölgeye özgü projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu bölge bademciliğe uygun bir bölge. Biz de burada üreticilerimizi destekliyoruz. Üreticilerimiz bu tür projelerden çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Fidanlarımız kaliteli, tüplü ve sertifikalı olduğu için daha fazla üretici başvurmadığına aslında pişman oluyor diyebilirim. Fidanlarımız güzel. Üreticilerimiz bunların devamını istiyor ve sayının da artmasını talep ediyorlar. 2022 yılında da tarıma olan desteklerimiz devam edecek" dedi.

"Bir de bunu deneyeceğiz"

Kadın üreticilerden Adile Has, ilk kez bu proje ile badem yetiştireceğini anlatarak, "Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun. Badem fidanlarını gördük, çok hoşumuza gitti, inşallah devamı gelir. Normalde biz seracılık yapıyoruz. Salatalık, patlıcan, biber ekiyoruz. Bademi ilk kez deneyeceğiz. Mesela biz salatalığı yazın 5-6 liradan aldık. Şimdi salatalık çıktı 2 lira. Yani sebzecilik bitti. Bir de bunu deneyeceğiz. Bu desteği belediye çalışanlardan duyduk. Biz de yazıldık. Kadınlara destek verilmesi çok güzel bir şey, ben kadın üreticileri çok seviyorum" diye konuştu.

Aydıncık'ta yaşayan üretici Aysun Yıldırım, "Çiftçilikle uğraşıyoruz. Köyümüzde, yaylamızda ceviz bahçemiz var. Burada seramız var. Tarla işleri ile uğraşıyoruz. Seramızda salatalık ekiyoruz. Ceviz bahçemiz var. Onlarla mücadele ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'den badem fidanımızı aldık, götürüp tarlamıza dikeceğiz. Daha önceden badem yetiştirdik, daha verime başlamadı, birkaç yıl sürer" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı 11:08 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor 07:41 Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
10:54 YouTuber Ala Tokel, kazaya karıştı! Polisi beklemeden olay yerinden ayrıldı
10:53 Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız
10:44 Trafikte "Dur ihtarına" uymayan 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Bir polis memuru şehit düştü
10:34 Türkiye tarihinde bir ilk! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
10:32 Doğal kolajen deposu besinler! Düzenli yediğinizde fark hemen cilde yansıyor
10:29 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak
10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu
09:21 Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı
Genç modelin esrarengiz ölümü! Vücudunda tek bir iz bulunmadı, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor Genç modelin esrarengiz ölümü! Vücudunda tek bir iz bulunmadı, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor         
11:12
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 11:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement