Mersin'de 10 Bin Dekar Alanda İncir Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de 10 Bin Dekar Alanda İncir Hasadı Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadı başladı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 70 bin ton verim bekleniyor. İncirin kalitesi ve yüksek fiyatı üreticileri memnun ediyor.

15.07.2024 09:36
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Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Beyaz incirden bu sene yaklaşık 70 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alan da üretilen incirden bu sene 70 bin ton verim bekleniyor.

Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken kilosu 100 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün gülmeye başladığını belirten Mehmet Yıldız, "İncirin kilosu bu yıl 100 lira. Diğer günlerde fiyat ne olur bilemeyiz şu an tüccar da memnun müstahsil de memnun" dedi.

İsmail Kaplan ise, "Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadımız başlamıştır. Mut Burun köyünde incirin daha kaliteli olduğunu gördüm. Bu yıl fiyattan da memnunuz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de 10 Bin Dekar Alanda İncir Hasadı Başladı - Son Dakika

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