100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı

05.06.2022 12:44

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı 5 ton ekmeklik buğday tohumu desteği sağlandı.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı 5 ton ekmeklik buğday tohumu desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesince buğday üretimini yaygınlaştırmak, kuraklığa dayanıklı ve birim alandan daha fazla verim alınabilecek tohum çeşidini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla "Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Dağıtımı Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 100 üreticiye, 2 dekarlık alanda kullanılması için 50'şer kilogram buğday tohumu verildi.

100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı

YORUMLAR
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Mersin Büyükşehir'den 100 Üreticiye Kuraklığa Dayanıklı 5 Bin Kilo Ekmeklik Buğday Tohumu Mersin Büyükşehir'den 100 Üreticiye Kuraklığa Dayanıklı 5 Bin Kilo Ekmeklik Buğday Tohumu Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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