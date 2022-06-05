Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesince buğday üretimini yaygınlaştırmak, kuraklığa dayanıklı ve birim alandan daha fazla verim alınabilecek tohum çeşidini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla "Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Dağıtımı Projesi" hayata geçirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 100 üreticiye kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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