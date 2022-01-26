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Mersin'de 2021'de trafiğe 28 bin 194 araç daha eklendi - Son Dakika

Mersin'de 2021'de trafiğe 28 bin 194 araç daha eklendi

26.01.2022 16:30
Mersin'de 2021'de trafiğe 28 bin 194 araç daha eklendi

MERSİN (İHA) – Mersin'de 2021 yılında 28 bin 194 araç daha kent trafiğine dahil oldu.

MERSİN (İHA) – Mersin'de 2021 yılında 28 bin 194 araç daha kent trafiğine dahil oldu. 2020'de 647 bin 365 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2021'de 675 bin 559'a yükseldi. Mersin, bu taşıt varlığıyla 8'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Motorlu Kara Taşıtları Aralık 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye'de 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165'e yükseldiği bildirilirken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısının yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet olduğu; böylece 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artışın gerçekleştiği ifade edildi. Türkiye genelinde Aralık 2021'de ise 65 bin 562 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtildi.

Mersin'de aralık sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 675 bin 559 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin'deki taşıt sayısı da değerlendirildi. TÜİK verilerine göre, Mersin'de aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 675 bin 559'a yükseldi. Mersin, trafiğe dahil olan bu araç sayısıyla iller arasında 8'inci sırada yer aldı. 2020 sonu itibariyle 647 bin 365 aracın trafiğe kaydının yapıldığı kentte. 2021 yılında kent trafiğine 28 bin 194 araç daha eklendi.

Mersin'de trafiğe kayıtlı 675 bin 559 adet taşıtın yüzde 45,6'sını otomobil, yüzde 23,9'unu motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 5,6'sını traktör, yüzde 5,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - MERSİN

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Aralık, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 2021'de trafiğe 28 bin 194 araç daha eklendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin'de 2021'de trafiğe 28 bin 194 araç daha eklendi - Son Dakika
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