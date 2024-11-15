Mersin'de 26 Bin 120 Kişi İstihdama Kazandırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de 26 Bin 120 Kişi İstihdama Kazandırıldı

Mersin\'de 26 Bin 120 Kişi İstihdama Kazandırıldı

Vali Pehlivan, 2024'te Mersin'de 26 bin 120 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

15.11.2024 16:32
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2024 yılı içerisinde Mersin'de 18'i kamu sektöründe, 26 bin 102'si özel sektörde olmak üzere toplam 26 bin 120 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığından gerçekleştirildi. Vali Pehlivan, istihdam konusunun ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ve gelişmesi sürecinde çok önemli olduğunu belirterek, devletin sağlamış olduğu imkanlar, teşvikler, mesleki eğitime ilişkin hususlar, istihdamı arttırmaya yönelik özel sektör yatırımları, mevcut yatırımların kapasitelerinin artırılması, istihdam kurulu toplantılarında alınan kararların tatbiki ve takibi, saha çalışmaları, iş arayanlarla işverenlerin bir araya getirilmesi, bu bağlamda yakın ilgi, iletişim ve koordinasyon sayesinde Mersin'de istihdam sayılarında her geçen gün önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

İşkur İl Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılının ilk 10 ayında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan, "İşkur İl Müdürlüğümüz tarafından istihdamı artırmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında kamu sektöründe 18, özel sektörde ise 26 bin 102 kişi olmak üzere toplamda 26 bin 120 kişi işe yerleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, ayrıca 2024 yılında İşbaşı Eğitimi Programları (İEP) kapsamında, 206 program açıldığını ve bu programlardan 210 erkek, 312 kadın olmak üzere toplam 522 kişinin faydalandığını belirterek, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında, 33 program açılmış ve bu programdan 164 kişi faydalanmıştır. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, 51 program açılmış olup, bin 689 erkek, 5 bin 44 kadın olmak üzere toplam 6 bin 733 kişi bu programlardan faydalanmıştır. İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ise 2 bine 460 kişilik 14 adet program açılmış ve bu programlara bin 612 kişi devam etmektedir" diye konuştu.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü salonunda Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, il müdürleri, oda, birlik, OSB ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Valimiz Pehlivan, toplantının ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti, Mersin'e yeni atanan ve görevine başlayan İl Müdürü Yunus Emre Akalın'a görevinin hayırlı olmasını diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Yerel Yönetim, Ekonomi, mersin, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 26 Bin 120 Kişi İstihdama Kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 26 Bin 120 Kişi İstihdama Kazandırıldı - Son Dakika
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