Mersin'de biber salçası üretimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de biber salçası üretimi başladı

Mersin'de biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşılırken, biber salçası üretimi de başladı. Özellikle çarliston, kapya ve sivri biberlerden üretilen hem acı hem de tatlı salçalar, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Salça üreticisi Ali Yenen, salçanın ömrünün 3 yıl olduğunu ve güneşte kalmadığı sürece bozulmadığını belirtti.

16.07.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de biber salçası üretimi başladı

Salça üreticisi Ali Yenen: "Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz"

MERSİN - Mersin'de biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşılırken, biber salçası üretimi de başladı. Özellikle çarliston, kapya ve sivri biberlerden üretilen hem acı hem de tatlı salçalar, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki seralarda biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşırken, olgunlaşan biberler salça yapımı için toplanıyor. Toplanan biberler öncelikle temizlenerek tohumları çıkarılıyor, ardından yıkanarak çuvallara konulan biberler tuzlanıyor. Bu işlemden sonra biberler, 2 gün boyunca güneş altında bekletiliyor. Son aşamada tekrar yıkanan biberler, makine ile çekilerek püre haline getiriliyor. Naylondan hazırlanan havuzlara dökülen püreler, yaklaşık 8-9 gün boyunca güneş altında bekletilip suyunu çekerek ev kıvamını alıyor.

"Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz"

Yaptıkları salçaya yoğun talep olduğunu belirten Ali Yenen, "18 yıldır salça yapıyorum. Salça yapımı için öncelikle tarladan toplanan kırmızı biberler depoya getiriliyor. Depoda sapları koparılıp çekirdekleri çıkartılıyor, ardından yıkayıp çuvallıyoruz. Ondan sonra 2 gün güneşte bırakarak sarı suyunun çıkmasını sağlıyoruz. Ardından tekrar yer altı dalgıç suyuyla yıkanıyor ve 2 saat sonra makine ile çekiliyor. Elde edilen püreyi havuzlara koyuyoruz. Bu salçanın özelliği doğal olduğu için talebi çok ve yetiştiremiyoruz" dedi.

Acı ve tatlı salçanın kilosunun 250 TL'den satıldığını ifade eden Yenen, "Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mersin, Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de biber salçası üretimi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 22:45:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de biber salçası üretimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement