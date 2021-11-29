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Mersin'de "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" tamamlandı - Son Dakika

Mersin'de "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" tamamlandı

29.11.2021 09:59
Mersin'de "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede yürüttüğü "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" ile 132'si kadın 638 üreticiye toplam 19 bin 690 ceviz fidanı ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede yürüttüğü "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" ile 132'si kadın 638 üreticiye toplam 19 bin 690 ceviz fidanı ulaştırıldı. Proje kapsamında son olarak Tarsus'ta 67, Çamlıyayla'da ise 60 üreticiye ceviz fidanları teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede yürüttüğü "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" ile 132'si kadın 638 üreticiye toplam 19 bin 690 ceviz fidanı ulaştırıldı. Proje kapsamında son olarak Tarsus'ta 67 üreticiye 2 bin 20, Çamlıyayla'da ise 60 üreticiye 1812 ceviz fidanı teslim edildi. Proje ile Mersin genelinde Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde yüzde 50 üretici katkı payı ile üreticilere ceviz fidanları ulaştırıldı.

Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi'nde gerçekleştirilen ceviz fidanı dağıtım törenine Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ile üreticiler katıldı. Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, üreticilere desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Çamlıyayla'ya gerek fidan, gerekse tohum dağıtımları konusunda Büyükşehir hep destek olmuştur. Chandler cinsi ceviz, Çamlıyayla'ya daha önceden de dağıtıldı. Arkadaşlarımız bunu ektiler, bundan çok güzel sonuç aldıkları için bu yıl da yine aynı şekilde chandler cinsi cevizimizin dağıtılması yönünde karar alınmıştı büyükşehirden. İnşallah bu ceviz fidanlarımızın hem halkımıza hem de ekonomimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çamlıyayla olarak tarımı ve hayvancılığı önemsiyoruz. Geçmişte hayvancılık konusunda da destekleri olmuştu Büyükşehir'in. Biz bu konuda Büyükşehrin yapmış olduğu desteklere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"638 üreticiye 19 bin 690 adet ceviz fidanı dağıtmış oluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu ise 2021 yılında yapılan desteklerin devam edeceğini belirterek, "2022 yılında da bu desteklerimiz artarak, diğer üreticilerimizin talep etmiş olduğu fidanlarla beraber devam edecek. Pandemi koşullarında ve son zamanlardaki küreselleşmeyle beraber tarımın önemi daha çok ortaya çıkmıştır. Biz de bu bilinçle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak küçük üreticilerimizin yanındayız. Geçen hafta bademi dağıtmıştık. 8 ilçede, 110 mahallede, bunun 132'si kadın üreticimiz olmak üzere toplamda 638 üreticiye 19 bin 690 adet ceviz fidanını dağıtmış oluyoruz" dedi.

Sebil Mahalle Muhtarı Coşkun Küçük ve Çamlıyayla Giden Mahallesi Muhtarı Gökhan Şenol, yapılan fidan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Mersin'de Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi tamamlandı
Mersin'de Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Mersin, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 'Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi' tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin'de "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" tamamlandı - Son Dakika
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