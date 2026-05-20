Mersin\'de Fahiş Fiyat Denetimleri

20.05.2026 12:18
Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hallerinde fiyat denetimleri arttırıldı.

Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halindeki işletmelere yönelik başlatılan denetimler sürüyor.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekipler, kent genelindeki çalışmalarını merkez Akdeniz ilçesinde devam etti.

Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'ne giden ekipler, işletmelerdeki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği kontrollerde, piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

"Fahiş fiyatların önüne geçmeye çalışıyoruz"

Ticaret İl Müdürü Sümer, Bakanlığın bayram öncesi başlattığı denetimlerin sıkılaştığını söyledi.

Sebze meyve hallerinin, gıda zincirinin önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hayatını daha ekonomik ve huzurlu sürdürebilmesi açısından hallerdeki denetimlerimizi hızlandırıyoruz. Denetimlerimize geçen hafta başlamıştık. Bu hafta uygulamalarımızı artırarak devam ediyoruz. Denetimlerle hem hallerdeki düzeni sağlamaya hem de hallerdeki ürünlerin fahiş fiyatların önüne geçmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:47
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
