Mersin'de 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi ile 7 Bin 500 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi ile 7 Bin 500 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

Mersin\'de \'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim\' Projesi ile 7 Bin 500 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje sayesinde Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta 156 kadın da dahil olmak üzere 300 yetiştiriciye 7 bin 500 küçükbaş hayvan ve yem desteği sağlandı. Proje, köyden kente göçü önlemeye katkı sunmayı amaçlıyor.

06.11.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 5 yıl önce başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta 156'sı kadın olmak üzere 300 yetiştirici 7 bin 500 küçükbaş hayvanlarına kavuştu.

Ata mesleği olan hayvancılığı sürdürmek isteyen ve büyükşehirin projesine başvuran üreticiler, küçükbaş hayvanın yanı sıra yem ve aşı desteği de aldı. Anamur'da yapılan törenle; Anamur, Aydıncık ve Bozyazılı 25 üreticiye toplam 625 küçükbaş hayvan ve 100 ton yem desteği verilirken, hayvanların aşısı da yine proje kapsamında ücretsiz olarak yapılacak.

5 yılda toplam 300 üreticiye 7 bin 500 küçükbaş hayvan dağıtıldı

5 yıl önce başlatılan proje kapsamında, 2024 yılı ile birlikte 300 yetiştiriciye toplam 7 bin 500 küçükbaş hayvan ile bin 200 ton da yem dağıtımı yapılmış oldu. 156'sını kadın üreticilerin oluşturduğu proje sayesinde küçük aile işletmeleri kuran ve ekonomik gelir elde eden vatandaşlar; projeden de üretmekten de köyünde kalmaktan da memnun.

"Proje, köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlıyor"

Anamur Koordinasyon Müdürü Erdal Karan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımsal alandaki öncü projeleriyle üreticiye destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Proje kapsamında yapılan desteğin, üretim için önemli olduğunu vurgulayan Karan, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesiyle kırsalda yaşayan düşük gelirli aileler istihdam edilerek, köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlanıyor. Yıllık bin 500 küçükbaş hayvan dağıtımıyla, yaklaşık 23 milyon lira civarında bir para da çiftçimizin cebinde kalıyor" diye konuştu.

"Kurumlar arasındaki uyum, beraberinde kalkınmayı getirir"

Mersin İli Koyun Keçi Damızlık Birliği Anamur Temsilcisi Güven Kocabıyık, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi, kırsalın kalkınması için çok önem verdiğimiz bir proje. Bu projede; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası ile Tarım İl Müdürlüğü birlikte çalışıyor. Bu 4 kurum bir araya gelerek, çok güzel bir proje gerçekleştirdi. Bu uyum bizim için çok önemliydi. Kurumlar arasında uyum olduğu takdirde, kalkınmamak için hiçbir neden kalmaz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi ile 7 Bin 500 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi ile 7 Bin 500 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı - Son Dakika
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