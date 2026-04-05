Mersin'de hayvancılığa güneş enerjili destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de hayvancılığa güneş enerjili destek

Mersin\'de hayvancılığa güneş enerjili destek
05.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir destek hayata geçirildi.

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir destek hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere taşınabilir güneş enerjisi sistemleri dağıtıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ile TBMM Tarım Komisyonu Katip Üyesi ve Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa ilçe teşkilatları ve ilgili kurum yetkilileri de iştirak etti.

Proje kapsamında Tarsus'ta 70, Çamlıyayla'da ise 26 olmak üzere toplam 96 üreticiye, yaklaşık 3,4 milyon TL bütçeli yüzde 100 hibeli taşınabilir güneş enerjisi sistemi desteği sağlandı.

Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, kırsalda üretimi destekleyen projelerin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek, hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Açıklamada, "Üreticimizin her zaman yanında olmaya, emeğini ve alın terini desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

Milletvekilleri ayrıca projenin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, desteklerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Gerçekleştirilen destekle bölgedeki üreticilerin enerji ihtiyacının karşılanması, üretim verimliliğinin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çamlıyayla, Ekonomi, Mersin, Enerji, Tarsus, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de hayvancılığa güneş enerjili destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:12:40. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de hayvancılığa güneş enerjili destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.