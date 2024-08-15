Mersin'de kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Mersin'de yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat ve güvenlik açısından denetimlerde bulundu.

15.08.2024 23:26
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Mersin'de yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyede fahiş fiyatı denetimi yapıldı

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiye ürünlerini fiyat ve güvenlik açısından denetliyor

MERSİN - Mersin'de yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye de fahiş fiyatı denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması için başta zincir marketler ve kırtasiye dükkanları olmak üzere birçok işletmede denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu kapsamda da Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri bir zincir markette kırtasiye ürünleri denetimi yaptı. İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimde, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünlerde, etiket fiyatı, fiyat değişim tarihi, etiket kontrolü, menşei incelendi. Stantlardaki bazı ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı da denetlendi. Ayrıca, ekipler tarafından ürün güvenliği de denetlendi.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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