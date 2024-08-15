Mersin\'de kırtasiye ve okul ürünleri denetimi yapıldı

Ekonomi

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelerde denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekip, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'deki kırtasiyeler ile zincir marketleri denetledi.

Satılan kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini kontrol eden ekip, ürünlerin raf etiketleri ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.