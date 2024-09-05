Mersin\'de Narenciye Üretiminde Zararlı Organizmalarla Mücadele Devam Ediyor

Ekonomi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, narenciye üretiminde zararlı organizmalarla mücadele eden çiftçilere destek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 32 ekip ve 117 teknik personelin sahada aktif olarak görev yaptığını söyledi.

Tarım zararlıları ile mücadele konusunda Mersin Valiliği himayesinde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Tarımsal üretimde zararlı organizmalarla mücadelede kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin önemine dikkat çeken Pehlivan, "Verimli Çukurova Bölgesi'nde bulunan Mersin, yıllık 3,6 milyon ton meyve üretimi ile Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Narenciye üretimi açısından önemli bir seviyede olan ilimizde geçen yıl 1 milyon 661 bin 486 ton narenciye üretilmiş olup, 1 milyon 511 bin 99 ton ile yaş sebze ve meyve ihracatıyla da Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. 100'ün üzerinde ticareti yapılan bitkisel ürün üretilen Mersin'imizde, zararlı organizmalarla mücadele yöntemleri hakkında emektar çiftçilerimiz bilgilendiriliyor, bilinçlendiriliyor. Ekiplerimiz, 'Çiftçimiz Nerede Biz de Orada' anlayışıyla sahada çiftçilerimizle birlikte kapsamlı çalışmalara devam ediyor" dedi.

"Zararlı organizmalar, 145 sabit izleme istasyonundan takip ediliyor"

Narenciye üretiminde bu yıl içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 836 eğitim düzenlendiğini ifade eden Pehlivan, "Bu eğitimlere 14 bin 212 üretici katıldı. Gerçekleştirilen 46 sektör toplantısına ise bin 755 sektör temsilcisi katıldı. Narenciye üretiminde zararlı organizmalarla mücadele eden çiftçilerimize destek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı 32 ekip ve 117 teknik personel sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Zararlı organizmalar, 145 sabit izleme istasyonundan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde zararlılarla mücadele çalışmalarına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, meslek odaları, birlikler, çiftlik sahipleri ve çiftçilerin dahil olmasıyla oldukça olumlu neticeler alınmaya başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde elde ettiğimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Doğu Akdeniz Meyve Sineği Mücadele Bölge Koordinatörü Ahmet Güneş, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Miraç Yayla, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi Başdanışmanı ve çiftçi Mehmet Mühür katıldı. - MERSİN