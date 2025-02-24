Mersin\'de OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirildi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK yönetim, denetim ve yüksek koordinasyon kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen programa, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yaptı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, Tarsus OSB Başkan Vekili Ruhi Koçak, TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kaymakam Abdullah Aslaner'i ziyaret eden heyet, OSB'lerde incelemelerde bulundular.

Aynı zamanda OSBÜK Denetim Kurulu üyesi olan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, OSBÜK heyetini Mersin'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "OSBÜK Şubat Ayı Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısını Mersin'de gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Toplantımıza katılarak bizlere güç veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın'a Mersinli sanayiciler adına teşekkür ederiz. Mersin sanayisinin gelişimini, kentin sanayi alanındaki ihtiyaçlarını ve atılımlarını anlattığımız verimli bir program gerçekleştirdik" dedi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise genişletilmiş yönetim kurulu toplantısının Mersin'de gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Tekli'ye teşekkür ederek, "Mersin sanayisinin gözle görülür değişimine şahitlik etmekten dolayı gururluyuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN