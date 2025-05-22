Mersin'de Sanayi Odası İhtiyacına Ret - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Sanayi Odası İhtiyacına Ret

Mersin\'de Sanayi Odası İhtiyacına Ret
22.05.2025 15:58
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Mersin'deki oda ve borsa temsilcileri, yeni sanayi odası kurulmasına karşı birleşti.

Mersin'de bir araya gelen borsa ve oda temsilcileri, yeni bir sanayi odası kurulmasını istemediklerini ifade ettiler.

Mersin İli Oda ve Borsa Başkanları Müşterek Toplantısı, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır katıldı. Tüm ilçe oda ve borsalarının çalışmaları ve sorunlarının konuşulduğu toplantıda, Erdemli'nin yol bağlantı ihtiyaçlarından tahsisleri ve altyapısı tamamlanıp Çukurova Havalimanı'nın da açılmasıyla eksiği kalmayan Mersin- Tarsus Turizm Gelişme Bölgesinde yatırımların başlaması gerekliliğine kadar birçok konu ele alındı. Deniz kirliliğiyle mücadele, Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımı gerekliliği, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarına karşı bölgede yeni ürün deseni çalışmalarına yönelik yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Coğrafi işaretlerin az olduğu vurgulanıp ürünlerin korunup markalaştırılması gerekliliği dile getirildi.

"Birlikte önemli başarılara imza atıldı"

Toplantıda il ve ilçe oda ve borsalarının birlikte hareket etmesiyle elde edilen önemli başarılar da hatırlatıldı. Limon konusundaki ihracat yasağının iş dünyasının tek ses olmasıyla kısa sürede çözüldüğü dile getirilip, "Mersin iş dünyasının birlik ve beraberlikle tek hedefe yürümeye ihtiyacı var. Ayrışma istemiyoruz. Son zamanlarda gündeme gelen ayrı bir sanayi odası kurulması girişimlerini desteklemiyoruz. Bu bölünmenin kent sanayisine fayda sağlayacağına inanmıyoruz" denildi.

Birlikteliğin getirdiği lobi gücüyle Çukurova Havalimanı'nın hayata geçirildiği hatırlatılan toplantıda, bu havalimanının uçuş destinasyonlarının artırılması için de yine birlikte hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Mersin'in içme suyu ve tarımsal sulaması için hayati önem taşıyan Pamukluk Barajı'nın ishale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarına da oluşan lobi gücüyle el atıldığı hatırlatıldı. Lobiyle kazanılan bir diğer başarı olarak Çeşmeli Kızkalesi Otoyolunun gösterildiği toplantıda, Mersin iş dünyasının birlikteliğiyle otoyolun hızla ilerlediği belirtilip Kızkalesi - Taşucu etabının da plana eklenmesi için temasların devam ettiği ifade edildi.

Mersin Ekonomi Zirvesi 17 Haziran'da

Toplantıda söz alan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in artan yatırım cazibesine dikkat çekerek, yer sorunu nedeniyle yatırımcıya yanıt vermekte zorlandıklarını söyledi. Çözüm için yerel yönetimlerle çalıştıklarını ama artık sorunun yerel yönetimleri de aştığını kaydeden Çakır, "Üretim Mersin'in değil, Türkiye'nin meselesi" ifadelerini kullandı. Küresel iklim krizi ve tarıma etkilerine de değinen Çakır, artık stratejik olarak çok su tüketen ve ısı farkı nedeniyle verimi düşen narenciyeye alternatif ürün desenlerinin çalışılması gerekliliğine işaret etti. Bu konuda odanın yürüttüğü çalışmaları aktarıp tüm bölgenin konuya yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Çakır sözlerini, bugüne kadar birçok sektörde yürütülen arama konferanslarının son adımı olan Mersin Ekonomi Zirvesinin tarihinin belli olduğunu ifade ederek tamamladı. 17 Haziran'da gerçekleşecek zirvenin de tüm ilçe oda ve borsa başkanlarının, STK'ların ortak başarısı olduğunu belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, mersin, Tarım, Çevre, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Sanayi Odası İhtiyacına Ret - Son Dakika

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