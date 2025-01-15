Mersin'de Savunma Sanayi Heyecanı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Savunma Sanayi Heyecanı

Mersin\'de Savunma Sanayi Heyecanı

MTOSB Başkanı Tekli, Mersinli sanayicilerin savunma sanayi için büyük bir heyecan taşıdığını duyurdu.

15.01.2025 13:39
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Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersinli sanayicilerin savunma sanayi sektöründe büyük bir heyecan taşıdığını belirterek, "Savunma sanayinde yükseliş grafiği çizen, büyüyen firmalarımız var" dedi.

MTOSB'de savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet teşviklerinin ve projelendirmelerin anlatıldığı toplantıda konuşan Başkan Tekli, "Devletimiz sanayicilerimize ciddi imkanlar sunuyor. Özellikle son yıllarda savunma sanayi alanında devletimizin ciddi destekleri oluyor. Bu desteklerle birlikte sanayicilerimiz çıta atlayabilir, sektörde söz sahibi hale gelebilirler. Ar-Ge konusunda kent olarak geç kaldık, fakat bundan sonraki aşamalarda firmalarımızın Ar-Ge'lerini nasıl geliştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yapacağız. MTOSB'de savunma sanayinde yükseliş grafiği çizen, büyüyen firmalarımız var. Bu tür toplantılarla onların da tecrübelerinden yararlanıyoruz. Biz de Mersin Model Fabrika olarak sanayicilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. Fabrikamızın misyonu gün geçtikçe büyüyor" diye konuştu.

Sanayicilerin savunma sanayi sektörü için büyük bir heyecan taşıdıklarını vurgulayan Tekli, "Konsorsiyum oluşturup, çok ciddi bir savunma sanayi ürünü geliştirmek isteyen sanayicilerimiz var. Bu anlamda da devletimizin sağladığı destekler yine büyük önem arz ediyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Güncel, Tarsus, mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Savunma Sanayi Heyecanı - Son Dakika

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