Mersin\'de Üretici Kahve Ağacı Yetiştirerek Ürün Almayı Başardı

Ekonomi

Mersin'de bir üretici, hediye olarak aldığı fidanlar sayesinde ilk defa rubiacceae familyasına bağlı olan kahve ağacı yetiştirerek ürün almayı başardı. 3 yılın sonunda yetiştirdiği ağaçlardan iyi bir verim alan üretici İrfan Özçalışkan: "Türk kahvesini bundan sonra Limonlu'da yetişen kahve ile yapacağız, hakiki Türk kahvesi olacak" dedi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de bir birinden farklı tropikal ürünler de yetiştiriliyor. Özellikle muz üretiminde ilk sırada yer alan kentte, üreticiler ejder meyvesinden mangoya kadar bir çok ürünü ekonomik gelir getirici olarak üretmeyi başardı. Erdemli ilçesinde de 50 dönümlük bahçede yaklaşık 15 çeşit ağacı bulunan üretici 70 yaşındaki İrfan Özçalışkan, bu kez kahve ağacı yetiştirdi. Bir arkadaşının kendisine hediye ettiği 2 fidanı muz serasında 3 yılda yetiştirerek 2,5 metre boyuna gelmesini sağlayan Özçalışkan, bu sene ilk ürününü aldı. Elde ettiği ürünleri ilk aşamada tohum olarak kullanıp hem kendi hem çevresindekiler için fidan üretecek olan Özçalışkan, iki ağaçtan beklentisinin üzerinde verim aldığını söyledi.

Bir arkadaşının kendisine 2 adet kahve ağacı fidanı hediye ettiğine değinen İrfan Özçalışkan, "O fide ile kahve denedik, meyveye oturdu başardık. Bundan sonra biz de geliştirmeyi düşünüyoruz. Yetiştirdiğimiz fidanları kendi bahçelerimizde iyice deneyip fidanları eşe dosta, çok samimi arkadaşlarımıza dağıtmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları 'ne uğraşacaksın' dedi, o başardı

Fidanları yetiştirmeye başladığında tepki aldığını da dile getiren Özçalışkan, "Söylediğim zaman, 'burada kahve yetişmez, ne uğraşacaksın' dediler. Fakat ben yetiştirdim, işi de başardım. Yetiştirdiğimi gördüm şimdi herkes 'gezelim' diyor, ben gezdirmeyi istemiyorum" diye konuştu.

Kahve ağacıyla ilgili internetten araştırma yaptığına da dikkat çeken Özçalışkan, "Türkiye'de bir yetişme yok. Biz kendimiz muz yetiştirdiğimiz için deneyelim dedik. Denedik, randıman aldık. Meyve tutumu da güzel şu anda. Türk kahvesini bundan sonra Limonlu'da yetişen kahve ile yapacağız, hakiki Türk kahvesi olacak" şeklinde konuştu.

Fidanları 3 yıl önce diktiğine de dikkat çeken Özçalışkan, ağaçların boyunun 2,5 metre kadar uzadığını kaydetti. - MERSİN