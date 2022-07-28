Erdemli'de ilk kez doğalgaz altyapı çalışması başladı - Son Dakika
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Erdemli'de ilk kez doğalgaz altyapı çalışması başladı

28.07.2022 16:54
Erdemli'de ilk kez doğalgaz altyapı çalışması başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilk kez doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilk kez doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Erdemli Doğalgaz Altyapı Projesi çerçevesinde ilk etapta 24 kilometre şebeke montaj imalatı gerçekleştirilerek, kış öncesinde 4 bin 600 konuta doğalgaz verilmesi planlanıyor.

Çalışmaların başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bu kentte yaşayan insanlarımızın birincil önceliği olan doğalgazımın temeline başladık. Önemli bir süreç gerçekten ihtiyacımız olan, kentin ihtiyacı olan bir güzellik. Bu güzelliğe elbette çok ciddi katkı sunanlar oldu. Birlik ve beraberliğin neticesinde Erdemlimiz güzel bir hizmete kavuşmuş olacak. İnşallah en kısa sürede beldelerimizin tamamına, Erdemli merkezde bulunan mahallelerimizin tamamına ve beldelerimizin tamamına doğalgazla buluşturmak adına gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Belediyenin emek ve gayretlerinin çok fazla olduğunu ifade eden Tollu, şöyle devam etti:

"Çünkü biz doğalgazın inşaatından kaynaklanabilecek tüm maddi külfetleri Erdemli Belediyesi olarak biz üstlenmiş durumdayız. Belediyemizin alması gereken kazı bedeli, tahrip bedeli gibi gelirlerin tamamını belediye meclis kararıyla birlikte almaktan vazgeçtik. Onun için karara imza atan çok değerli meclis üyelerimize hassaten çok teşekkür ediyorum. Üst yapıyı da doğalgazın verdiği tahribattan kaynaklanan üst yapıyı da belediyemiz süratle yapacak. Bununla alakalı da kararımızı aldık. Yani belediyemize ciddi bir yük binecek, ciddi bir külfet binecek ama çok şükür Erdemli Belediyesi güçlü bir konumda, güçlü bir yapıda, bu Erdemli Belediyesi'nin güçlü konumu inşallah Erdemlimizde doğalgazın gelmesine gerçekten lokomotif görevi üstlendi. Çünkü bizim gayretimiz olmasaydı gerçekten işlerimiz zordu. Bizim amacımız şu, tabi bütün bu maddi külfeti Erdemli Belediyesi niye üstleniyor. Fiyatları vatandaşımıza yansıtamamak adına, vatandaşımıza gelecek o maddi külfeti Erdemli Belediyemiz üstlenmiş oldu. Ben hassaten gayretlerinden dolayı tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Erdemlimiz hızla büyüyor, hızla gelişiyor, bu gelişmeye de inşallah biz katkı sunmaya devam ediyoruz."

Doğalgaz firmasının müdürü Tufan Duman da, "Bugün başlattığımız çalışmada gerek yüklenici firmamız, gerek kontrol firmamız gerek kendi ekip arkadaşlarımıza kazasız belasız bir iş yılı diliyorum. Erdemli'ye güvenli, ekonomik, çağdaş doğalgazın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Doğal gaz çalışmalarının başladığı Alata Mahallesinin muhtarı Hidayet Yıldırım ise, çalışmaların kendi mahallelerinden başlamasının onur verici olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemli'de ilk kez doğalgaz altyapı çalışması başladı - Son Dakika

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