Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu yapıldı - Son Dakika
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Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu yapıldı

19.08.2022 15:38
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu tamamlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kutup vincinin montajının tamamlanmasıyla, reaktör bölmesinin iç koruma kabuğunun montajı, teknik ekipmanın montajı ve açık reaktör üzerindeki boru hatların kontrol amaçlı hazırlığı gibi diğer aşamalar da gerçekleştirilebilecek.

Reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olan kutup vinci, nükleer santraller için en yüksek güvenlik sınıfı olan birinci sınıf ekipmanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Santralin işletim süresi boyunca tüm aşamalarda kullanılacak olan ekipman, işletme aşamasında nükleer yakıtın yüklenmesi ve boşaltılması gibi işlemlerin yanı sıra teknolojik işlemleri de gerçekleştirecek.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesine ait vinç, devreye alma testlerinin tamamlanmasının ardından reaktör binasının merkezi salonunun herhangi bir noktasında taşıma ve teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için dairesel bir ray hattı boyunca 360 derece dönebilecek.

Akkuyu NGS sahasına Haziran'da ulaşan vinç parçaları, gemiden indirildikten sonra birinci güç ünitesinin sahasına taşınmıştı. Kutup vinci, Rusya'nın Syzran kentinde bulunan TYAZHMASH fabrikasında üretilerek Türkiye'ye getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kutup vincinin birinci ünitedeki en önemli aşamalardan biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Vincin kurulumunun zamanında tamamlanması büyük bir önem taşıyor çünkü bu işlem reaktör binasında daha sonraki kurulum işlemleri için programı takip etmemizi sağlayacak. Vinç yapılarının montajı birkaç aşamada gerçekleştiriliyor ve iyi koordine edilmiş bir çalışma gerektiriyor. Bu iş için Türk ve Rus uzmanlar birlikte çalıştı. Vinç 38,5 metrelik bir yüksekliğe kuruluyor. Şimdi 282 ton ağırlığındaki kutup vincin köprüsünün demir yapıları kuruldu. İleri aşamasında ek bileşenlerin kurulumu da var. Vinç yapılarının toplam ağırlığı ise yaklaşık 500 ton olacak."

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Kaynak: AA

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu yapıldı - Son Dakika
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