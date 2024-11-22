Mersin'in Güzellikleri Dünyaya Tanıtılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'in Güzellikleri Dünyaya Tanıtılacak

Mersin\'in Güzellikleri Dünyaya Tanıtılacak

Turizm sektörünün öncüleri Mersin'de bir araya gelerek kentin tanıtımını konuştu.

22.11.2024 11:23
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Turizm ve otelcilik sektörünün öncüleri, kentin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmak üzere Mersin'de bir araya geldi.

Aralarında Dedeman Oteller Grubu Başkan Vekili ve Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman ile Dedeman Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray'ın da bulunduğu heyet, ilk olarak By The Marina Hotel'i ziyaret etti. Burada bir dizi incelemelerde bulunan heyete, otelin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin eşlik etti. Ardından kentin önemli tarihi yapılarından Soli Pompeipolis Antik Kenti'ni ziyaret eden heyet, kendilerine eşlik eden rehberden de kent tarihi ve yapı hakkında bilgi aldı. Ziyaret boyunca By The Marina Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin ile turizm işletmeciliği ve otelcilik sektörü hakkında önemli istişarelerde bulunan heyet, kentin dünyaya tanıtımına katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da iş birliği yapmak üzerine görüştü.

"Şehrin güzelliklerinin dünyaya tanıtılması için buradayız"

Mersin'in güzelliklerinin dünyaya tanıtılması bakımından gerekli çalışmaları gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Dedeman Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, "Açıkçası böyle güzel ve tarihi bir şehrin içerisinde olmak ve bu güzellikleri görmek bizi son derece mutlu etti. Bir turizm gönüllüsü ve profesyoneli olarak da bu şehrin güzelliklerinin dünyaya tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak için buradayız. İnşallah muvaffak olacağız. Ülkemizin her türlü güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çaba sarf edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"Kaliteli oteller yapan yatırımcıları destekliyoruz"

Demiray, By The Marina Hotel'i ziyaret etmekten de oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Otelin çok kaliteli olduğunun altını çizen Demiray, "Çok kaliteli bir otel yapmış Nihat Bey. Ben yılda en az 100 tane otel geziyorum. Gördüğüm otellerin arasında ilk 5'e çok hızlı bir şekilde girer. Böyle kaliteli oteller yapan yatırımcıları da her zaman sonuna kadar destekliyoruz, takdir ediyoruz. Otel işi hassas bir denge. Turizm işi sadece otel yapmakla olmuyor. Bunun lojistiği, ulaşımı ve esnafının da turizme destek olması gerekiyor. Bu kadar güzel bir yapıyı ortaya koyduğu ve örnek olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in turizmle ilgili olan bölgelerini tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz"

Heyetin Mersin ziyaretine ev sahipliği yapan Nihat Şahin ise, "Dedeman grubunun yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaktan, bizi desteklemelerinden mutluluk duyuyoruz. Ziyaret esnasında kendi ilimizde bulunan tarihi yerlerimizi kendilerine gezdirmek istedik. Mersin'in turizmle ilgili olan bölgelerini tanıtarak kentimizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte birlikte gerçekleştirebileceğimiz projelerle ilgili umarım birlikte Mersin'e hizmet edebilecek otel ve eserler inşa ederiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'in Güzellikleri Dünyaya Tanıtılacak - Son Dakika

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