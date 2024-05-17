Mersin'in Mut ilçesinde 120 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'in Mut ilçesinde 120 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor

Mersin\'in Mut ilçesinde 120 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor

Mersin'in Mut ilçesinde, Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor. Coğrafi işaret tescilli Mut kayısısı, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkıyor ve yurt içi ve yurt dışında sofralarda yerini alıyor. Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, kaliteli kayısı üretimi için çalışmalar yapıldığını belirtirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bu sezon kayısı hasadının verimli geçtiğini ve tahmini rekoltenin 120 bin ton olduğunu ifade etti.

17.05.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği, "meyve deposu" olarak bilinen ilçedeki 77 bin 800 dekar alanda, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan coğrafi işaret tescilli Mut kayısısı, hasadın ardından yurt içi ve yurt dışındaki sofralarda yerini alıyor.

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile Suçatı Mahallesi'nde Abdullah Yılmaz'ın bahçesinde yapılan kayısı hasadına katıldı.

Kaymakam Ayrancı, burada AA muhabirine, ilçede kaliteli kayısı üretimi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mut'ta üretilen ve doğallığıyla öne çıkan kayısının ihraç da edildiğini anlatan Ayrancı, "Daha bilinçli ve kaliteli üretim yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle ilçemizin elde etmiş olduğu tarımsal geliri, çiftçimizin gelirini ve imkanlarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayır da bu sezon kayısı hasadının verimli geçtiğini belirterek, "Bu sezon tahmini rekoltemiz 120 bin tondur. Hasadımız devam ediyor. Üreticimiz şu an kayısı satışından memnun. Kilogramı 35-50 lira arasında satılıyor. Hasadın 20 Haziran'da sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekrem Bayır, Ayrancı, Türkiye, Mersin, Mut, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'in Mut ilçesinde 120 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:29:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'in Mut ilçesinde 120 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement