Beyaz incirin fiyatı bir haftada 24 liradan 10 liraya düştü - Son Dakika
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Beyaz incirin fiyatı bir haftada 24 liradan 10 liraya düştü

10.08.2022 10:40

Mersin'in Mut ilçesinde bir hafta önce 24 liradan satılan beyaz incirin kilosu 10 liraya düştü.

Mersin'in Mut ilçesinde bir hafta önce 24 liradan satılan beyaz incirin kilosu 10 liraya düştü.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, son bir hafta içinde incirin kilosunun 10 liraya kadar düşmesinin üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, fındık gibi ürünlere getirilen taban fiyat uygulamasının kayısı, zeytin ve incir gibi meyvelere de getirilmesini istediklerini söyledi. Kar, "İncirin kilosu 24 liradan satılıyordu, 1 hafta sonra 10 liraya kadar düştü. Bu fiyatın aniden düşüşü neden kaynaklanıyor bilmiyoruz. Üreticilerimiz zor durumda. Bu market zincirleriyle üreticilerin arasındaki makası daraltmamız lazım" dedi.

Fiyatlara sessiz kalan üreticiler, artık inciri yaşken satmak yerine kurutarak kilosunu 100 ila 120 lira arasında satmayı düşündüklerini söylediler.

Tüccarlar ise fiyat düşüşünün kendilerinden kaynaklanmadığını, Ankara halinde komisyoncuların fiyat düşüşü yaptıklarını ifade ettiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Mut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyaz incirin fiyatı bir haftada 24 liradan 10 liraya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz incirin fiyatı bir haftada 24 liradan 10 liraya düştü - Son Dakika
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