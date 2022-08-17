Mersin'de misket limon hasadı başladı - Son Dakika
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Mersin'de misket limon hasadı başladı

17.08.2022 18:12
Mersin'de misket limon hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen misket limonlar hasat edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen misket limonlar hasat edildi.

İlçede yılın ilk misket limonu hasadı, üretici Cem Ergül'e ait Çeltikli Mahallesi'ndeki 32 dönümlük bahçede yapıldı.

İşçilerin özenle topladığı "lime limon" olarak da bilinen ürünler, paketlenerek kamyonetlere yüklendi.

Ergül, gazetecilere bahçesinden yaklaşık 5 ton rekolte beklediğini ifade ederek, sezonun iyi geçmesini diledi.

Ürünleri kilogramı 50 liradan satın alan tüccar Adnan Erdem de misket limonun kokusu ve aromasıyla öne çıktığını belirtti.

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Kaynak: AA

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de misket limon hasadı başladı - Son Dakika

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