Mersin İncirinde Yüzler Güldü!

Ekonomi

Mersin'in Mut ilçesinde hasadı tamamlanan incirin sezona kilosu 120 lirayla başlayıp, 70 ila 80 lira arasında kapatması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz Mut incirinin hasadı tamamlandı. Rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilen incir bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Hasat başladığında kilosu 120 lira olan incir, hasat bitiminde de kilosu 70 ila 80 lira arasında alıcı bularak üreticisini sevindirdi.

İncir üreticisi Hacınuhlu Mahalle sakinlerinden Yakup Ceylan, "Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 120 ile başlayan fiyatlarımız 70 ile 80 lira arasında. Kuru incirimiz ise 450-500 ile 600 lira arası satılmaktadır" dedi. - MERSİN