Mersin Kurban Pazarında Hareketlilik

Yaklaşan Kurban Bayramıyla Mersin'de kurban pazarlarında hareketlilik artarken vatandaşlarla besiciler arasında kıran kırana pazarlıklar başladı. Küçükbaş kurbanlıkların 15 bin ile 40 bin lira, büyükbaşların ise 140 bin ile 320 bin lira arasında satışa sunulduğu pazarda yoğunluğun arife günü daha da artması bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde kentte kurulan kurban pazarlarında hareketlilik her geçen gün artarken, yurdun çeşitli illerinden gelen besiciler alıcılarla buluşuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için hayvanları tek tek inceleyip satıcılardan bilgi alırken, pazarda zaman zaman kıran kırana pazarlıklar da yaşanıyor. Küçükbaş kurbanlıklar kilo ve cinsine göre 15 bin ile 40 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvanların fiyatı ise 140 bin liradan başlayıp 320 bin liraya kadar çıkıyor.

Yaklaşık bir haftadır pazarda olduklarını belirten Yunus Bak, "Müşterilerimiz yağıştan dolayı gelemediler. Artık bugünden itibaren iyi olacağını düşünüyoruz. Bayram tatilleri başladı. Müşterilerimizin kurbanlığını alacağını düşünüyoruz. Bizde 70 kilo ile 140 kilo arası Honamlı erkek çebiçler var. Fiyatlarımız 25 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Satıcılardan Hüseyin Tuğrul ise küçükbaş kurbanlıkların 15 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıktığını belirterek, "Kuzu, teke ve koçlarımız var. Geçen seneye göre bu yıl fiyatlarda yüzde 20-25 civarında artış var. Yağmurdan dolayı biraz gecikme oldu ama halk yavaş yavaş gelmeye başladı. Müşteri uygun almak ister, biz de emeğimizin karşılığını almak isteriz. İnşallah bu sene kurbanlıklarımızı bitireceğiz" diye konuştu.

Kurbanlık alanlardan Ahmet Özdemir "İki tane aldık. 25-30 bin bandında fiyatlar bu sene fena değil. Pazarı gezdik, mal çok her bütçeye göre fiyat var" ifadelerini kullandı. - MERSİN