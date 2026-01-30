MTSO Başkanı Çakır: "Mersin, yeni dünya düzeninde lojistiğin merkez üssü olacak"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in lojistikte stratejik bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, "Artık rahatlıkla 'lojistiğin başkenti Mersin' diyebiliriz" dedi

Çakır, oda binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, 2026 yılına dair beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda konuşan Çakır, Mersin'de güçlü bir birlik ve beraberlik ortamının oluştuğunu belirterek, "Valilik, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. MTSO olarak 35 bini aşkın üyemiz, 41 sektörümüz ve 270 meslek komitemizle kentin ana çatı iş örgütüyüz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Çakır, Mersin'in çok sektörlü yapısı ve dış ticaret gücü sayesinde bu süreci diğer kentlere göre daha avantajlı atlattığını söyledi. Çakır, "Tek bir sektöre bağımlı olmamamız Mersin'i daha dirençli kılıyor" diye konuştu.

Yeşil dönüşüm uyarısı

2026'dan itibaren Avrupa Birliği'nde karbon vergisi uygulamasının başlayacağını hatırlatan Çakır, 2025 yılını 'Yeşil Dönüşüm Yılı' ilan ettiklerini belirtti. Çakır, "Yeşil dönüşüme uyum sağlayamayan firmalar ne yazık ki pazardan çekilmek zorunda kalacak. Bu nedenle sanayicilerimize mentorluk desteği sağladık, AB projeleriyle teknolojik dönüşümü destekledik" şeklinde konuştu.

Tarımda ürün deseninin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Çakır, narenciyenin geleceğine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle iş birliğinin güçlendirildiğini kaydeden Çakır, "Rakip değil, birlikte planlayan ülkeler olmalıyız" dedi.

Mersin'in savunma sanayinde dikkat çekici bir ivme yakaladığını vurgulayan Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB'lerin birlikte fuarlara katılmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Organize sanayi bölgelerinde hızlı bir büyüme yaşandığını da belirtti.

İstihdam ve mesleki eğitim vurgusu

İstihdamda yaşanan nitelikli eleman sorununa değinen Çakır, meslek liseleriyle yürütülen 'Dijital Ahilik' projesinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Çakır, "Artık mavi yaka-beyaz yaka ayrımı yok. Tekniker ve teknisyen yetiştirmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde tır şoförü yetiştirilmesine yönelik projelerin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Kadın ve genç girişimcilik, kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projelerine de değinen Çakır, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında 25 binden fazla öğrenciye yönelik tiyatro etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

"Mersin, lojistiğin başkenti"

Mersin'in lojistikte stratejik bir merkez haline geldiğini vurgulayan Çakır, "Artık rahatlıkla 'lojistiğin başkenti Mersin' diyebiliriz" dedi. Sanayi koridorları projelerinde Mersin'in merkez konumda yer aldığını ifade etti.

Çakır, 2020-2024 döneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 23 büyüdüğünü, Mersin'in ise yüzde 40 büyüme kaydettiğini açıkladı. Mersin'in gayrisafi yurt içi hasılada Türkiye'de 7'nci sıraya yükseldiğini, kişi başına gelirde ise 21'inci sıraya çıktığını belirtti.

Konuşmasının sonunda küresel jeopolitik gelişmelere de değinen Çakır, yeni dünya düzeninde rekabet gücünün artırılması için yeşil ve dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. - MERSİN