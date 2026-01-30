MTSO Başkanı Çakır: "Mersin, yeni dünya düzeninde lojistiğin merkez üssü olacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MTSO Başkanı Çakır: "Mersin, yeni dünya düzeninde lojistiğin merkez üssü olacak"

MTSO Başkanı Çakır: "Mersin, yeni dünya düzeninde lojistiğin merkez üssü olacak"
30.01.2026 12:38  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in lojistikte stratejik bir merkez haline geldiğini vurguladı ve 2025 yılını 'Yeşil Dönüşüm Yılı' ilan ettiklerini açıkladı. Çakır, şehirdeki çok sektörlü yapının ekonomik zorluklara karşı avantaj sağladığını belirtti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in lojistikte stratejik bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, "Artık rahatlıkla 'lojistiğin başkenti Mersin' diyebiliriz" dedi

Çakır, oda binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, 2026 yılına dair beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda konuşan Çakır, Mersin'de güçlü bir birlik ve beraberlik ortamının oluştuğunu belirterek, "Valilik, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. MTSO olarak 35 bini aşkın üyemiz, 41 sektörümüz ve 270 meslek komitemizle kentin ana çatı iş örgütüyüz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Çakır, Mersin'in çok sektörlü yapısı ve dış ticaret gücü sayesinde bu süreci diğer kentlere göre daha avantajlı atlattığını söyledi. Çakır, "Tek bir sektöre bağımlı olmamamız Mersin'i daha dirençli kılıyor" diye konuştu.

Yeşil dönüşüm uyarısı

2026'dan itibaren Avrupa Birliği'nde karbon vergisi uygulamasının başlayacağını hatırlatan Çakır, 2025 yılını 'Yeşil Dönüşüm Yılı' ilan ettiklerini belirtti. Çakır, "Yeşil dönüşüme uyum sağlayamayan firmalar ne yazık ki pazardan çekilmek zorunda kalacak. Bu nedenle sanayicilerimize mentorluk desteği sağladık, AB projeleriyle teknolojik dönüşümü destekledik" şeklinde konuştu.

Tarımda ürün deseninin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Çakır, narenciyenin geleceğine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle iş birliğinin güçlendirildiğini kaydeden Çakır, "Rakip değil, birlikte planlayan ülkeler olmalıyız" dedi.

Mersin'in savunma sanayinde dikkat çekici bir ivme yakaladığını vurgulayan Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB'lerin birlikte fuarlara katılmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Organize sanayi bölgelerinde hızlı bir büyüme yaşandığını da belirtti.

İstihdam ve mesleki eğitim vurgusu

İstihdamda yaşanan nitelikli eleman sorununa değinen Çakır, meslek liseleriyle yürütülen 'Dijital Ahilik' projesinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Çakır, "Artık mavi yaka-beyaz yaka ayrımı yok. Tekniker ve teknisyen yetiştirmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde tır şoförü yetiştirilmesine yönelik projelerin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Kadın ve genç girişimcilik, kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projelerine de değinen Çakır, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında 25 binden fazla öğrenciye yönelik tiyatro etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

"Mersin, lojistiğin başkenti"

Mersin'in lojistikte stratejik bir merkez haline geldiğini vurgulayan Çakır, "Artık rahatlıkla 'lojistiğin başkenti Mersin' diyebiliriz" dedi. Sanayi koridorları projelerinde Mersin'in merkez konumda yer aldığını ifade etti.

Çakır, 2020-2024 döneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 23 büyüdüğünü, Mersin'in ise yüzde 40 büyüme kaydettiğini açıkladı. Mersin'in gayrisafi yurt içi hasılada Türkiye'de 7'nci sıraya yükseldiğini, kişi başına gelirde ise 21'inci sıraya çıktığını belirtti.

Konuşmasının sonunda küresel jeopolitik gelişmelere de değinen Çakır, yeni dünya düzeninde rekabet gücünün artırılması için yeşil ve dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Sefa Çakır, Ekonomi, Mersin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı Çakır: 'Mersin, yeni dünya düzeninde lojistiğin merkez üssü olacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:53:41. #7.11#
SON DAKİKA: MTSO Başkanı Çakır: "Mersin, yeni dünya düzeninde lojistiğin merkez üssü olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.