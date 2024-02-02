Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 3 bin 984 metrekarelik kiralanabilir alanı ile Ar-Ge ve kuluçka firmalarına yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet verdiğini söyledi.
Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.Ş. yönetim kurulu toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Pehlivan, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılında Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 23 yeni firmanın faaliyet göstermeye başladığını söyledi. Yıl boyunca toplam 120 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Pehlivan, 6 firmanın Ar-Ge sürecini başarıyla tamamlayıp ticari hayatına başladığını ifade etti.
Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluşundan itibaren toplam 248 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Pehlivan, 962 Ar-Ge projesinin de başarı ile tamamlandığını kaydetti. 2023 yılında da 73 Ar-Ge projesinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti: "2023 yılı itibarı ile üniversite sanayi iş birliği kapsamında yüzde 25 akademisyen firması olmak üzere toplam 30 firma yer almış olup bu firmalardan 12'si ise projelerinde akademisyen danışmanlığı almıştır. Ar-Ge, destek ve kapsam dışı olmak üzere toplam 657 personel istihdam edilmiştir. Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi 3 bin 984 metrekarelik kiralanabilir alanı ile Ar-Ge ve kuluçka firmalarına yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet vermektedir. Mersin Teknopark tarafından yürütülen 3 milyon 865 bin TL proje bütçeli 'Girişime Fırsat Projesi', 82 bin 887 dolar proje bütçeli 'Wepower-Kadın Girişimci Eğitim Programı', 258 bin 221 Euro proje bütçeli 'Enhancer Innovation For All (Herkes için İnovasyon) Projesi', 154 bin 184 Euro proje bütçeli 'Erasmus For Young Entrepreneurs (Genç Girişimciler İçin Erasmus), Hiser (Hizmet Sektöründe Rekabetçiliğin Artırılması) projeleri yürütülmüştür."
Toplantıda, Mersin Teknopark bünyesinde yürütülen projeler ve teknoparkın gelişim sürecine ilişkin atılacak yeni adımlar hakkında değerlendirmeler yapıldı, gündem maddeleri görüşüldü, muhtelif kararlar alındı.
Toplantıya, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Mersin Üniversitesi Rektör Vekili İsmail Yağcı, Teknopark Genel Müdür Vekili Nihan Baran, yönetim kurulu üyeleri Yakup Doğan, Veli Doğan, Canan Aktan Sarı ve Ersin Gökgün katıldı. - MERSİN
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