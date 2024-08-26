Mersin Valisi Yörükleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin Valisi Yörükleri Ziyaret Etti

Mersin Valisi Yörükleri Ziyaret Etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Sarıpınar meralarında küçükbaş hayvancılık yapan Yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Vali Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı destekler hakkında bilgi paylaştı.

26.08.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2 bin 300 rakımdaki Sarıpınar meralarında küçükbaş hayvancılık yapan Yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Pehlivan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize, üreticilerimize sağladığı destekler her geçen gün kapsam ve içerik olarak artarak devam etmektedir" dedi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Erdemli ilçesine bağlı Toros Mahallesi sınırlarındaki Sarıpınar meralarında küçükbaş hayvancılık yapan yaylacı Yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Vali Pehlivan ve beraberindekiler, yaylacılık geleneğini ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdürerek Torosların meralarına sahip çıkan, çalışan ve üreten üreticilerle sohbet etti. Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliği ve koordinasyonunda üreticilere ulaştırılan hayvancılık destekleri kapsamında yürütülen 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' başta olmak üzere devletin verdiği destekler, hibeler ve teşvikler hakkında bilgi paylaştı, değerlendirmede bulundu.

"Katkınız sadece Mersin'e değil, bütün ülkemizedir"

Yaylacılığın zorluklarından bahsederek gelinen noktaya değinen Pehlivan, "Sizler Mersin'imizde bunu yapıyorsunuz ve katkınız sadece Mersin'e değil, bütün ülkemizedir. Burada ürettiğiniz koyun olsun, keçi olsun her bir hayvan ve onların ürünleri, elbette ki başta ailenizin geçimini sağlamaya yöneliktir. Bununla birlikte ülkemizin tarım ve hayvancılık konusundaki çıtasının yükselmesine de katkı sağlıyorsunuz" dedi.

'Çiftçimiz nerede biz de orada' sloganından bahseden Pehlivan, şöyle devam etti: "Bu sadece bir slogandan ibaret değildir. Gerek ben, gerek müdürlerimiz, gerekse bütün tarım personelimiz, paydaşlarımız, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren herkes, kooperatiflerimiz, birliklerimiz ve emektar çiftçilerimizle, üreticilerimizle bu yolda beraber yürüyoruz. Bu yolda yürürken devletimizin imkanlarını da kullanmak, değerlendirmek çok önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize, üreticilerimize sağladığı destekler her geçen gün kapsam ve içerik olarak artarak devam etmektedir. Bu teşviklerden faydalanmak, çiftçimizi faydalandırmak büyük önem taşımaktadır. İlgili bütün birimlerimiz vasıtasıyla, devletimizin sunduğu imkanları çiftçilerimizle en çabuk ve en etkin şekilde buluşturmak için pek çok proje hayata geçirilmekte, gerekli diğer çalışmalar kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir."

"Yetiştiricilere 64 milyon 501 bin 885 TL hibe desteği sağlandı"

'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında projeye üye üreticiler ve aileleriyle yaşadıkları Yörük çadırlarında bir araya gelerek üretim aşamasına dair bilgiler alan Pehlivan, projeye katılan tüm hayvanların ve doğan yavruların verim kayıtları tutularak ırklarda iyileştirme yapılmasının esas alındığını kaydetti. Tutulan verim kayıtlarıyla üstün özellikli yavrular ayrılarak zamanla ırkın geliştirilmesinin planlandığını ifade eden Pehlivan, "Bu süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı da her yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yazılı olan miktarda destekleme sağlamaktadır. Proje kapsamında ilimizde yetiştiricilere 2012 yılından bu yana 64 milyon 501 bin 885 TL hibe desteği sağlanmıştır" diye konuştu.

Vali Pehlivan, Toros Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya geldi. Mahalle kahvehanesinde çay eşliğinde sohbet gerçekleştiren Pehlivan, talepleri dinledi, kentin huzuru, birlik beraberliği, kamu yatırımları, kamu hizmetleri gibi pek çok konuda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ali Hamza Pehlivan, Sarıpınar, Ekonomi, mersin, Tarım, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Valisi Yörükleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Valisi Yörükleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement