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Mersin ve Adana'nın ocak ayı enflasyonu yüzde 50,61 - Son Dakika

Mersin ve Adana'nın ocak ayı enflasyonu yüzde 50,61

03.02.2022 15:08
Mersin ve Adana'nın ocak ayı enflasyonu yüzde 50,61

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın ocak ayı enflasyonu yüzde 50,61 olarak gerçekleşti.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın ocak ayı enflasyonu yüzde 50,61 olarak gerçekleşti. Ocak ayında iki kentte fiyatı en çok artan ürün yüzde 89,01 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları değerlendirildi.

Açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 12,19, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,52 oranında artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana'da patlıcanın fiyatı tavan yaptı

Öte yandan, ocak ayında iki kentte patlıcanın fiyatı tavan yaptı. Mersin ve Adana'da, TÜFE'de aylık olarak fiyatı en çok artan ürün yüzde 89,01 değişim oranıyla patlıcan oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 8,9 oranıyla çocuk kazağı oldu. - MERSİN

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Tüketici fiyat endeksi, Mersin, Adana, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin ve Adana'nın ocak ayı enflasyonu yüzde 50,61 - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin ve Adana'nın ocak ayı enflasyonu yüzde 50,61 - Son Dakika
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