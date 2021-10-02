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Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - Son Dakika

Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek

02.10.2021 12:22
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersinli kadın çiftçiler, tatlı patates hasadına hazırlanıyor.

MERSİN (İHA) – Mersinli kadın çiftçiler, tatlı patates hasadına hazırlanıyor. Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü ile Birleşiyor Projesi" kapsamında, kadın çiftçiler tarafından ilk kez yetiştirilen tatlı patatesler, ay osunda hasat edilecek.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi programı ile desteklenen "Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü ile Birleşiyor Projesi" kapsamında, Mezitli ve Aydıncık ilçelerinde tatlı patates ekimi yapıldı. İki ilçede kurulan demonstrasyon alanlarında yetiştirilen tatlı patatesler bölgeye uyum sağladı ve büyümeye başladı. Bölge için tarımsal bir yenilik olan ve Mersin'de ilk kez yetiştiriciliği yapılan tatlı patateslerin ekim ayı sonunda hasat edilmesi bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tatlı patatesin Mersinli kadın çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olmasını ve üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. - MERSİN

Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek

Mezitli, Mersin, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - Son Dakika
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