Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı

23.08.2022 20:57
Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Mert Dorman İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Mert Dorman İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Mert Dorman, gıda, inşaat, makine gibi sektörlerde uzun yıllardır faaliyet gösteren İttifak Holding'in Grup CEO'su oldu. Holding bünyesinde Selva Gıda, İmaş Makine, Adese Gayrımenkul gibi şirketler yer alıyor.

MERT DORMAN KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da doğan Mert Dorman, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde MBA yaptı. Uluslararası havayollarında pazarlama ve satış artırma faaliyetleri alanında akademik çalışmaları olan Mert Dorman, İngiltere'de Regent School'da eğitim aldı. 2006-2007 yıllarında sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Avivasa Hayat ve Emeklilik'te finansal danışman olarak görev yaptı. Mert Dorman, 2007-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Gelir Yönetimi Ücret Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Başkanlığı görevleri yaptı. 2021-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları ve Tav Holding ortaklığı TGS Yer Hizmetleri şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi Danışmanı olarak görev yapıyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık
Kaynak: İHA

Marmara Üniversitesi, İttifak Holding, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:17:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement