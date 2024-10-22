MERTSAV Savunma Yeni Ürünlerini Tanıttı

Ekonomi

MERTSAV Savunma Sistemleri SAHA EXPO'da yeni ürünlerini sergiledi. Fuarda konuşan MERTSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Özcan, geniş ürün portföyü ile küresel piyasada markalaşmayı hedeflediklerini söyledi.

MERTSAV Savunma Sistemleri yeni ürettiği ürünlerini SAHA EXPO 2024'te sergiledi. Fuarda, şirketin yenilikçi teknolojileri ve gelişmiş savunma çözümleri tanıtıldı. Şirketin geliştirdiği bu yeni ürünler, özellikle yüksek performans, dayanıklılık ve güvenlik odaklı özellikleri ile dikkat çekti.

Yeni üretilen hafif makineli tüfek seri üretime geçmek için gün sayıyor

Şirketin fuarda ilk kez sergilediği makineli tüfek MMG 7,62 ziyaretçilerin ilgisini çekti. 7,62 makineli tüfek piyadelerin taşıyabileceği nitelikte, dayanıklı ve hafif olması ile ön plana çıkıyor. MMG 7,62 makineli tüfek üretiminde de önümüzdeki aylarda seri üretime geçilmesi planlanıyor. Bunun yanında Türkiye'de kullanıma sunulan, envantere giren 5,56 makineli tüfek de fuardaki stantta yerini aldı. Bunun yanında 2 kilometre menzilli zırh delici özelliği olan 12,7 mm çapında fişekleri atan uçaksavar da fuarda sergilendi.

Piyade tüfeği, bomba atar ve makineli tabanca üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını belirten MERTSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Özcan, "Uzun yıllardır Savunma sanayi alanında hizmet eriyoruz. Ar-ge yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Ürün portföyümüz çok geniş. Makineli tüfek üretimlerinde 5,56 mm çapında fişekleri atan, 12,7 mm çapında fişekleri atan ve 7,62 mm çapında fişekleri atan ürünlerimizi sergiliyoruz. Son yaptığımız MMG 7,62 makineli tüfek hafif olması ile ön plana çıkıyor. 7,62 makineli tüfek piyadelerin taşıyabileceği nitelikte. Bu ürünümüzde çok iddialıyız. 1-2 ay içinde seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Daha önce 5,56 mm çapında fişekleri atan makineli tüfeği Türkiye'nin envanterine sunmuştuk, dünyadan da çok takdir toplamıştı. Yeni ürünümüzde de yine bu başarılara ulaşacağız" diye konuştu.

"Ürünlerimiz yüzde 100 yerli"

Ürettikleri ürünleri dünyanın birçok ülkesine sattıklarını belirten Özcan, "Ciddi bir ihracat kapasitemiz var. Ürünlerimiz yüzde 100 yerli. Dünyada benzeri olmayan ürünleri kendi tasarımlarımız ile üretiyoruz. 2025 yılında ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürettiğimiz kaliteli ürünler ile küresel piyasada söz sahibi olmak istiyoruz. Markamızı küresel piyasada daha da bilinen bir marka yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL