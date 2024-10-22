MERTSAV Savunma Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MERTSAV Savunma Yeni Ürünlerini Tanıttı

MERTSAV Savunma Yeni Ürünlerini Tanıttı

MERTSAV, SAHA EXPO'da yeni makineli tüfekler ve savunma sistemleri tanıttı, küresel pazara odaklandı.

22.10.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERTSAV Savunma Sistemleri SAHA EXPO'da yeni ürünlerini sergiledi. Fuarda konuşan MERTSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Özcan, geniş ürün portföyü ile küresel piyasada markalaşmayı hedeflediklerini söyledi.

MERTSAV Savunma Sistemleri yeni ürettiği ürünlerini SAHA EXPO 2024'te sergiledi. Fuarda, şirketin yenilikçi teknolojileri ve gelişmiş savunma çözümleri tanıtıldı. Şirketin geliştirdiği bu yeni ürünler, özellikle yüksek performans, dayanıklılık ve güvenlik odaklı özellikleri ile dikkat çekti.

Yeni üretilen hafif makineli tüfek seri üretime geçmek için gün sayıyor

Şirketin fuarda ilk kez sergilediği makineli tüfek MMG 7,62 ziyaretçilerin ilgisini çekti. 7,62 makineli tüfek piyadelerin taşıyabileceği nitelikte, dayanıklı ve hafif olması ile ön plana çıkıyor. MMG 7,62 makineli tüfek üretiminde de önümüzdeki aylarda seri üretime geçilmesi planlanıyor. Bunun yanında Türkiye'de kullanıma sunulan, envantere giren 5,56 makineli tüfek de fuardaki stantta yerini aldı. Bunun yanında 2 kilometre menzilli zırh delici özelliği olan 12,7 mm çapında fişekleri atan uçaksavar da fuarda sergilendi.

Piyade tüfeği, bomba atar ve makineli tabanca üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını belirten MERTSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Özcan, "Uzun yıllardır Savunma sanayi alanında hizmet eriyoruz. Ar-ge yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Ürün portföyümüz çok geniş. Makineli tüfek üretimlerinde 5,56 mm çapında fişekleri atan, 12,7 mm çapında fişekleri atan ve 7,62 mm çapında fişekleri atan ürünlerimizi sergiliyoruz. Son yaptığımız MMG 7,62 makineli tüfek hafif olması ile ön plana çıkıyor. 7,62 makineli tüfek piyadelerin taşıyabileceği nitelikte. Bu ürünümüzde çok iddialıyız. 1-2 ay içinde seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Daha önce 5,56 mm çapında fişekleri atan makineli tüfeği Türkiye'nin envanterine sunmuştuk, dünyadan da çok takdir toplamıştı. Yeni ürünümüzde de yine bu başarılara ulaşacağız" diye konuştu.

"Ürünlerimiz yüzde 100 yerli"

Ürettikleri ürünleri dünyanın birçok ülkesine sattıklarını belirten Özcan, "Ciddi bir ihracat kapasitemiz var. Ürünlerimiz yüzde 100 yerli. Dünyada benzeri olmayan ürünleri kendi tasarımlarımız ile üretiyoruz. 2025 yılında ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürettiğimiz kaliteli ürünler ile küresel piyasada söz sahibi olmak istiyoruz. Markamızı küresel piyasada daha da bilinen bir marka yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MERTSAV Savunma Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: MERTSAV Savunma Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.