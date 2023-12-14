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MESKİ, 150 milyon Euro dış finansman desteği alacak - Son Dakika
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MESKİ, 150 milyon Euro dış finansman desteği alacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), uygun faizli kredi ve hibelerle birlikte birçok projeyi hayata geçirecek. MESKİ, 85 milyon Euro kredi ve 64 milyon Euro hibe olmak üzere toplamda 150 milyon Euro dış finansman desteği alacak. Bu destekle il nüfusunun yüzde 85'inin 30 yıllık altyapı ihtiyacı çözülecek.

MESKİ, 150 milyon Euro dış finansman desteği alacak
14.12.2023 - 11:09,
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Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, uygun faizli kredi ve hibelerle birlikte birçok projeyi hayata geçirecek.

MESKİ, bu çerçevede 85 milyon 800 bin Euro'su kredi, 64 milyon 300 bin Euro'su ise hibe olmak üzere toplamda 150 milyon 100 bin Euro dış finansman desteği alacak. Böylelikle, il nüfusunun yüzde 85'inin 30 yıllık altyapı ihtiyacı çözülmüş olacak. FRIT II çerçevesinde Avrupa Birliği ve AFD (The French Development Agency) tarafından sağlanacak finansman ile Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi için 17 milyon 100 bin Euro hibe, Tömük ve Arpaçbahşiş Mahalleleri Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon Şebekesi ve Derin Deniz Deşarjı Projesine 15 milyon 100 bin Euro kredi ve Toroslar-Homurlu- Kazanlı Mahalleleri Kanalizasyon Projesine ise 7 milyon 200 bin Euro hibe alacak. Projelerin ihalesi şubat ayı içerisinde yapılacak.

Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi ihalesi için hazırlıklar devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'de artan yoğun göçün oluşturduğu yetersiz altyapı kapasitelerini artırmak için yeni projeleri devreye almaya devam ediyor. Yaşanan kuraklık ve artan yoğun göçle birlikte Mersin'in artan içme suyu ihtiyacına çözüm olması adına Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisini devreye almaya hazırlanan MESKİ, EBRD'den 40 milyon Euro tutarında hibe sağladı. Pamukluk Barajının isale hattı ihalesi DSİ tarafından yapıldı. MESKİ, Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi için alacağı hibe ile ihalesini gerçekleştirecek.

MESKİ, 70,7 milyon Euro değerindeki projeler ile Yenice'den Bozyazı'ya kadar olan problemlere çözüm olacak

EBRD ve IFC tarafından sağlanacak finansman ile Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi ile Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi, Atakent-Atayurt- Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi, Silifke İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı, Çeşmeli ve Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi Ortak Derin Deniz Deşarjı projeleri için toplam 70 milyon 700 bin Euro kredi kullanacak. Projelerin ihaleleri ise 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Avrupa Birliği, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MESKİ, 150 milyon Euro dış finansman desteği alacak - Son Dakika
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