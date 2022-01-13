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Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

13.01.2022 00:58
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

Bursa'da meslek liselilerin ürettiği parçaların kullanılmasıyla ortaya çıkan makineler, Türkiye ihracatına katkı sağlıyor.

Bursa'da meslek liselilerin ürettiği parçaların kullanılmasıyla ortaya çıkan makineler, Türkiye ihracatına katkı sağlıyor. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olan makinelerde lise öğrencilerinin imzası bulunuyor.

Bursa'nın ilk meslek okullarından biri olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ortaya çıkardıkları çalışmalarla meslek eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Makine Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla imal edilen sac bükme makinesi 27 ülkeye ihraç ediliyor. Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamına alınmasıyla harekete geçen öğretmenler, öğrencilerin staj gördükleri firmalarla irtibata geçti. Bursa'da faaliyet gösteren Erbend Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan anlaşma gereği, firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları lisenin atölyelerinde üretilmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır istenen siparişleri hazırlayan öğrenciler, ürettikleri parçalarla ortaya çıkan makinenin ise Almanya, Rusya, Amerika'nın da arasında bulunduğu yaklaşık 27 ülkeye ihraç edildiğini öğrenmeleri büyük bir mutlulukla karşılandı.

Makine teknolojisi alanı olarak 3 dalda eğitim verdiklerini belirten okulun Makine Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, "Bu öğrencilerin hepsi, eğitimlerini tamamladıktan sonra sanayide çalışmaktadır. Buraya gelen öğrenciler, makine bölümüne ilgileriyle eğitimlerini de başarıyla tamamlıyor. En son yapmış olduğumuz çalışmayla bu öğrencilerin ne kadar başarılı olduklarını ortaya koymuş olduk. Döner sermaye kapsamına girdikten sonra stajyer göndermiş olduğumuz firma ile yaptığımız görüşme sonunda dışarıdan aldıkları parçaları bizim üretebileceğimizi ilettik. Onlarda kabul etti. Biz onların istediği ürünleri üretmenin yanı sıra, sanayiye de iyi bir eleman yetiştirmiş oluyoruz. İlk parti üretimlerimiz tamamlandı. Bizlerde, öğrencilerde, firmada yaptığımız işten çok memnunuz" diye konuştu.

Lise birinci sınıf öğrencisi Mert Özyurt, "Eğitimimiz yanı sıra, döner sermayeden gelen işlerle uğraşıyoruz. Bu hem bize daha hızlı deneyim, hem de özgüven sağlamış oluyor. Aynı zamanda yapmış olduğumuz işlerle harçlığımız da çıkmış oluyor. Okul masraflarında ailemize yük olmuyoruz. Yaptığımız işlerin sonucunda Türkiye'nin ihracatına destek vermek bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak her Türk gencini mutlu eder. Biz bu sayede iş imkanlarını da görmüş oluyoruz. Milliyet duygularımızda kabarmış oluyor. Ben bunu sadece bizim okul için değil, diğer meslek liselerinde de görmek isterim. Bu tecrübe ve ekonomik kalkınma açısından önemlidir" diye konuştu.

Bu zamana kadar birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Güllü, "Son yıllarda mesleki ve teknik eğitim önemi için, farklı projelere imzalar atılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğünü birazda da arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Şu an Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda, döner sermaye çalışmalarına hız kazandırdık. Okulumuzdaki her bölümü sektörün öncüleriyle bir araya getirerek iş birliklerine imza attık. Bunun ilk meyvelerini makine alanında sağladık. Sanayimizle birlikte onların ürettiği makinelere, bazı parçalarını okulumuzun atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerimizle üretmeye başladık. Ürettiğimiz ürünlerin tesliminden sonra üretilen parçalarımızın makinelerle birlikte yurt dışına ihraç olduğunu öğrendik. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olması bizleri ekstra mutlu etti. Bu şekilde işbirliklerini geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mesleki eğitim artık Türkiye'nin stratejik hedefidir. Güçlü Türkiye için, güçlü mesleki eğitim şart" şeklinde konuştu. - BURSA

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milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Bursa, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor - Son Dakika Ekonomi


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