Mesleki Eğitim İçin Protokol İmzalandı

Erzurum sanayisinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve mesleki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

İmzalanan bu stratejik protokol, titizlikle yürütülen bir hazırlık aşamasının sonucunda hayata geçirildi. Öncesinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen kapsamlı toplantılar ve fizibilite çalışmaları neticesinde, şehirde iş ve istihdama dönük mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması hedeflendi. Yapılan detaylı araştırmalar ve altyapı değerlendirmelerinin ardından, bu vizyonun en verimli şekilde uygulanabilmesi için İSO ile mutabakata varılarak imzalar atıldı.

İSO'nun ev sahipliğinde İstanbul Odakule binasında düzenlenen imza törenine; İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, ETSO Meclis Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Abdullah Samancı ile ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı katıldı.

Başarılı İstihdam Modeli Erzurum'a Taşınıyor

İmzalanan protokol kapsamında, meslek liselerinde uygulanan ve öğrencilerin sanayiyle erken tanışarak mezuniyet sonrası istihdam oranlarını artıran başarılı eğitim modelinin Erzurum'a entegre edilmesi kararlaştırıldı. İSO'nun 2019 yılından bu yana yürüttüğü ve mezun istihdam oranlarını yüzde 40'ın üzerine çıkaran İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (İSO MEİP) modeli, Erzurum'un üretim hedefleri doğrultusunda yeniden şekillendirilecek.

Nitelikli İnsan Kaynağı ve Üretim Hedefleri

Erzurum'da katma değerli üretime geçilebilmesi ve yüksek teknoloji alanlarında ilerleme sağlanabilmesi için büyük önem taşıyan bu iş birliği, mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkı sunacak. ETSO ve İSO arasında kurulan bu köprüyle, yalnızca mesleki eğitime değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme kültürünün güçlenmesine de destek verilmesi planlanıyor. Tören, atılan imzaların Erzurum sanayisine ve eğitim camiasına hayırlı olması temennileriyle sona erdi. - ERZURUM