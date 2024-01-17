 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Metal İşçilerine Rekor Ücret Artışı - Son Dakika
Üye Girişi

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Metal İşçilerine Rekor Ücret Artışı

Özçelik-İş Sendikası ve MESS arasında devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşme süreci, metal işçilerinin ücretlerine yüzde 98.8 oranında rekor bir artışla imzalandı. Sözleşme kapsamında saat ücreti 65 TL'nin altında olan ücretler 65 TL'ye çekildi ve üzerine yüzde 32 artış sağlandı. Ayrıca sosyal yardımlarda da yüzde 140 artış yapılacak.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Metal İşçilerine Rekor Ücret Artışı
17.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:11
Abone Ol

Özçelik-İş Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında geçen Eylül ayından itibaren devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşme süreci, masa başında ve metal işçilerinin ücretlerine yüzde 98.8 oranında rekor bir ücret artışıyla imzalandı.

Sözleşme sürecine dair ilişkin açıklama yapan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci, "Uzun ve meşakkatli bir toplu iş sözleşme süreci yaşadık. Sözleşmemizi üyelerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, masa başında, üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldürecek, onlara bir nebze de olsa rahat bir nefes aldıracak şekilde imzalamayı başardık" dedi.

Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Değirmenci, "Bugün MESS'in çağrısı üzerine yaptığımız görüşme neticesinde Toplu İş Sözleşmemizin birinci altı aylık diliminde; saat ücreti 65 TL'nin altında olan ücretler 65 TL'ye çekilmiş, bunun üzerine yüzde 32 artış sağlanmış, bunun da üzerine 30 TL seyyanen zam uygulanmıştır. 15 yılda sınırlandırmak şartıyla her kıdem yılı için de 2 TL kıdem zammı ilave edilmiştir. Tüm bu artışlar kapsamında üyelerimizin ücretlerine sözleşmenin ilk altı ayı için ortalama yüzde 98.8 oranında artış yapılmasını sağladık" diye konuştu.

"Sosyal yardımlar yüzde 140 artacak"

Sözleşmenin diğer dilimlerindeki ücret artışlarını da paylaşan Değirmenci, şunları söyledi:

"Sözleşmenin ikinci altı aylık dönemi için yüzde 30, altı aylık enflasyonun yüzde 30'u aşması halinde ise enflasyon oranı kadar, üçüncü altı aylık dilim için enflasyon+3, dördüncü altı ay için ise enflasyon oranında ücretlere artış yapılacak. Sosyal yardımlarda da birinci yılda yüzde 140, ikinci yılda yıllık enflasyon oranında artışlar yapılacak. Daha geniş ve detaylı bilgileri, şube başkan ve yöneticilerimiz üyelerimizle işyerlerine döndüklerinde paylaşacaklar. Daha birçok ciddi kazanımın yer aldığı sözleşmemiz, bizlere güvenen, inanan, dik bir şekilde yanımızda duran üyelerimize, işyerlerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Sözleşme sürecinde kararlı bir şekilde bizlere destek ve katkı veren üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, alın ve akıl terlerinin karşılığı olan ücretlerini güzel günlerde, aileleriyle birlikte, sağlık ve huzur içerisinde harcamayı nasip etsin." - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Metal İşçilerine Rekor Ücret Artışı - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:37:30. #1.13#
SON DAKİKA: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Metal İşçilerine Rekor Ücret Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement